Η υγεία είναι θεμέλιο ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας για Κυπριακή Προεδρία, είπε ο Υπουργός Υγείας

Η Κυπριακή Προεδρία προσεγγίζει την υγεία ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, δήλωσε ο ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας στο χαρτοφυλάκιο της Υγείας, στο Cyprus Forum, την Τρίτη, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

«Καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πράττουμε με ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης», τόνισε, κάνοντας λόγο για μια περίοδο «βαθιών γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, αλλά και σε μια στιγμή κατά την οποία οι Ευρωπαίοι αναζητούν πρακτικές λύσεις σε πολύ πραγματικές ανησυχίες».

Όπως ανέφερε, το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας, «Μια Αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο», αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στον τομέα της υγείας. «Τα συστήματα υγείας δεν είναι αφηρημένες δομές. Είναι πυλώνες της συλλογικής μας σταθερότητας, ανθεκτικότητας και ασφάλειας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «είναι τα νοσοκομεία στα οποία απευθυνόμαστε στις πιο ευάλωτες στιγμές μας, τα φάρμακα από τα οποία εξαρτώνται οι οικογένειες και η φροντίδα που προσφέρει ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου».

Υπογράμμισε ότι «η Κυπριακή Προεδρία προσεγγίζει την υγεία ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης». Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, «η φιλοδοξία μας είναι ξεκάθαρη: μια Ευρώπη με ανθεκτικά συστήματα υγείας, με προσβάσιμα φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπου η καινοτομία υπηρετεί τους ανθρώπους και κανένας πολίτης δεν μένει πίσω».

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα προωθηθούν συζητήσεις για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την καρδιαγγειακή υγεία, το οποίο είναι γνωστό ως «Safe Hearts Plan». Όπως επεσήμανε, «τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας περίπου 1,7 εκατ. θανάτους κάθε χρόνο», ενώ συνέχισε λέγοντας ότι συμβάλλουν σημαντικά στην αναπηρία, στην πρόωρη συνταξιοδότηση και στην απουσία από την εργασία, μειώνοντας τελικά την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο σχέδιο «θέτει την πρόληψη στο επίκεντρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων».

Ο κ. Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή αυτονομία στον τομέα της υγείας ως «κάτι πολύ συγκεκριμένο», επισημαίνοντας ότι αυτό «σημαίνει να διασφαλίζουμε ότι κάθε Ευρωπαίος, σε κάθε κράτος-μέλος, μπορεί να βασίζεται στην πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, ιατρικές τεχνολογίες και υψηλής ποιότητας φροντίδα, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, όταν οι εφοδιαστικές αλυσίδες διαταράσσονται και τα συστήματά μας δέχονται πιέσεις». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το να είναι η Ευρώπη «ανοιχτή στον κόσμο» σημαίνει ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους και διατήρηση ενός καινοτόμου και διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υγείας.

Όπως σημείωσε, «κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν θα πρέπει να στερείται δίκαιης και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης», διευκρινίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί «στη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της οικονομικής προσιτότητας και της προσβασιμότητας σε φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες υγείας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Υγείας στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν προτεραιότητα κατά την Κυπριακή Προεδρία, προτάσσοντας τρεις κρίσιμους νομοθετικούς φακέλους: Την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα, με στόχο «την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, την αποτροπή ελλείψεων και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά φάρμακα», τα κανονιστικά πλαίσια για τα ιατροτεχνολογικά και τα διαγνωστικά προϊόντα, τα οποία χαρακτήρισε «απαραίτητα για να παραμείνουν διαθέσιμα σωτήρια για τη ζωή εργαλεία». Τρίτος νομοθετικός φάκελος σε προτεραιότητα, η Ευρωπαϊκή Πράξη για τη Βιοτεχνολογία, την οποία ο κ. Χαραλαμπίδης περιέγραψε ως «στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στις βιοεπιστήμες και για τη διασφάλιση ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις θα φτάνουν στους ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Αναφερόμενος στη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, ο κ. Χαραλαμπίδης δήλωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα προχωρήσει στην παρουσίαση πρότασης για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλινικής Αριστείας για ιατρικά προϊόντα. «Ένα κέντρο σχεδιασμένο να αξιοποιεί την ευρωπαϊκή επιστημονική και κλινική τεχνογνωσία, διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή υγειονομική πολιτική καθοδηγείται από τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε εντατικοποίηση των εργασιών για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε «βασικό εργαλείο για τη διασύνδεση των συστημάτων υγείας και για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών».

Στο πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας, σύμφωνα με τον Υπουργό, εντάσσονται και η ψυχική υγεία καθώς και η κοινωνική συμπερίληψη. Όπως δήλωσε, «υποστηρίζουμε ισχυρότερη διατομεακή συνεργασία, αναγνωρίζοντας τη σύνδεση της ψυχικής υγείας με την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμμετοχή των νέων και των ασθενών στη χάραξη πολιτικής και στην εφαρμογή της».

ΚΥΠΕ