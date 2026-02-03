Reuters: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που προσέγγισε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Σοβαρή κλιμάκωση σημειώθηκε στην Αραβική Θάλασσα, καθώς ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό drone που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το drone τύπου Shahed-139 κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Νωρίτερα, σημειώθηκε ένα ακόμα περιστατικό που σηματοδοτεί κλιμάκωση. Ένα δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανική σημαία προσεγγίστηκε από ιρανικά οπλισμένα σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία απείλησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, προτού αυτό συνεχίσει την πορεία του υπό στρατιωτική συνοδεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative προσεγγίστηκε από τρία ζεύγη μικρών οπλισμένων σκαφών που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια των ακτών του Ομάν.

Axios: Το Ιράν δεν θέλει να συναντηθεί με τις ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη

Το Ιράν ζητά αλλαγές στον τόπο και στη μορφή των προγραμματισμένων για την Παρασκευή πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, όπως μεταδίδει το Axios.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιρανική πλευρά επιδιώκει τη μεταφορά των συνομιλιών από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν.

Παράλληλα, ζητά οι επαφές να διεξαχθούν σε καθαρά διμερές πλαίσιο, αποκλειστικά μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αντί της μέχρι τώρα πρόβλεψης για παρουσία αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητών.

Πηγές που επικαλείται το Axios αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται να υπαναχωρεί από συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες, την ώρα που είχαν ήδη σταλεί προσκλήσεις σε τρίτες χώρες για συμμετοχή στις συνομιλίες με ρόλο παρατηρητή.

Οι ίδιες πηγές προειδοποιούν ότι εάν οι νέες απαιτήσεις του Ιράν οδηγήσουν σε ναυάγιο τις συνομιλίες της Παρασκευής, υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τη διπλωματική οδό και να στραφεί προς στρατιωτικές επιλογές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο.

