«Γνώριζε ότι θα είμαι υποψήφιος στη Λεμεσό»: Ο Παπαδούρης διαψεύδει τον Μίλτο Παπαδόπουλο ενώ ο Οδυσσέας βγήκε στην αντεπίθεση

«Ο Μίλτος Παπαδόπουλος γνώριζε πολύ πριν αποφασίσει ότι θα είμαι υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού», δήλωσε στο politis.com.cy ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης. «Εξάλλου», όπως είπε, «έγινε σχετική αναφορά σε αρκετά δημοσιεύματα των ΜΜΕ που ποτέ δεν επιχείρησα να διαψεύσω και ποτέ δεν έκρυψα την πρόθεση μου να κατέλθω στην επαρχία Λεμεσού από την οποία εκλέχθηκα βουλευτής το 2021».

Κληθείς να σχολιάσει τη σημερινή ανακοίνωση του Μίλτου Παπαδόπουλου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε ξεκαθαρίσει πως εάν ο πρόεδρος του Κινήματος επέλεγε την επαρχία Λεμεσού θα αποχωρούσε από το ψηφοδέλτιο, ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε κατά τις επαφές που είχε με τον κ. Παπαδόπουλο και πως τον είχε ενημερώσει ότι θα είναι υποψήφιος στη Λεμεσό με σταυρούς προτίμησης όπως όλοι οι υποψήφιοι του Κινήματος.

«Η μισή αλήθεια»

Πάντως ο Μίλτος Παπαδόπουλος ο οποίος αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος πριν λίγες ημέρες, προχώρησε σε γραπτή δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σήμερα, υποστηρίζοντας ότι «όσα έχουν λεχθεί από τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών είναι η μισή αλήθεια». Πρόσθεσε δε ότι «είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή στον ίδιο, ότι αν ο ίδιος επέλεγε την επαρχία Λεμεσού ως υποψήφιος βουλευτής εγώ θα αποχωρούσα πράγμα που έκανα».

Πολιτικός καβγάς με το ΑΛΜΑ

Υπενθυμίζεται ότι το Κίνημα Οικολόγων κατηγόρησε τον επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι προσέγγισε τον υποψήφιο του Κινήματος για να τον πείσει να κατέλθει με το δικό του ψηφοδέλτιο στη Λεμεσό. Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι όντως κάποια άτομα προσέγγισαν τον κ. Παπαδόπουλο για να τον πείσουν να κατέλθει με το ψηφοδέλτιο του κόμματος ΑΛΜΑ.

Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέας

Μετά τη σημερινή τοποθέτηση του Μίλτου Παπαδόπουλου, ο επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ προχώρησε σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κατηγορώντας τον κ. Παπαδούρη ότι δημιούργησε ένα ανύπαρκτο θέμα. Απευθυνόμενος στον κ. Παπαδούρη, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε τα εξής:

«Ξεγέλασες τον υποψήφιό σας, και αντί να αναλάβεις τις ευθύνες σου, σκέφτηκες να μου τα φορτώσεις εμένα δημιουργώντας ένα ανύπαρκτο θέμα και να μου παραδώσεις και μαθήματα ηθικής.

Έχε υπόψη σου ότι πλέον οι πολίτες λαμβάνουν υπόψη και το ήθος των ηγετών ως κριτήριο του κόμματος που θα ψηφίσουν. Θα έχουν λοιπόν οι πολίτες να συγκρίνουν το δικό σου ήθος με αυτό των Περδίκη και Θεοπέμπτου και να αποφασίσουν. Υπάρχει σύγκριση;»

Απάντηση Παπαδούρη στον Οδυσσέα

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων απάντησε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι η επαφή με τον κ. Παπαδόπουλο έγινε μετά από μεσολάβηση του σύζυγου της κ. Τσικκίνη.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Μίλτου Παπαδόπουλου:

Φίλοι και φίλες γεια σας.

Γνωρίζω ο απλός κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα και δίνει καθημερινά τις δικές του μάχες για επιβίωση. Επίσης έχουμε να κάνουμε με το τέρας της διαφθοράς και της διαπλοκής που καταστρέφει καθημερινά την πατρίδα και το κράτος μας. Κανέναν δεν ενδιαφέρει τα μικροπολιτικά συμφέροντα και τη μάχη που δίνουν ποιος θα κάτσει πιο πολλή καιρό στην καρέκλα. Θλίβομαι για όσα διαβάζω και ακούω. Υπό τις συνθήκες και την παραφιλολογία που δημιουργήθηκε γύρω από την ενδεχόμενη υποψηφιότητά μου στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές να τοποθετηθώ για πρώτη και τελευταία φορά.

Από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου είμαι πρώτα Λεμεσιανός και παράλληλα ενεργός πολίτης. Πάντα πορεύομαι για το κοινό καλό και ουδέποτε επιδίωξα ούτε βόλεμα ούτε μου χαρίστηκε τίποτα στην επαγγελματική μου πορεία.

Θέλω να διευκρινίσω ότι μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει οποιανδήποτε απόφαση, ούτε έχω καταλήξει σε συγκεκριμένο κομματικό ψηφοδέλτιο. Όσα έχουν λεχθεί από τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών είναι η μισή αλήθεια. Είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή στον ίδιο, ότι αν ο ίδιος επέλεγε την επαρχία Λεμεσού ως υποψήφιος βουλευτής εγώ θα αποχωρούσα πράγμα που έκανα. Η εκτίμηση μου στο Κίνημα Οικολόγων παραμένει και τους εύχομαι καλή επιτυχία.

Μετά τα παραπολιτικά δημοσιεύματα αλλά και τις δημόσιες συζητήσεις για το άτομο μου, το τελευταίο διάστημα έχω δεχθεί προσεγγίσεις και προτάσεις από διάφορους κομματικούς συνδυασμούς. Όλες τις αντιμετωπίζω με σεβασμό και εκτίμηση. Η εμπιστοσύνη που μου δείχνουν συμπολίτες και φορείς αποτελεί τιμή, αλλά και ευθύνη, γι’ αυτό και η οποιαδήποτε απόφαση απαιτεί σοβαρή σκέψη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσοι εκφράζουν τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Η αγωνία και τα προβλήματα της κοινωνίας μας — και ιδιαίτερα της νεολαίας — είναι ζητήματα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύουμε το συντομότερο. Εγώ δηλώνω ότι θα παραμείνω ενεργός πολίτης για την Λεμεσό και την επαρχία της. Όταν και εφόσον υπάρξει οριστική απόφαση, θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση.