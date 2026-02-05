Τρέχουν οι εξελίξεις στις υπό διερεύνηση υποθέσεις: Σε αργία οι δύο δήμαρχοι και… βλέπουμε

Καταιγισμός εξελίξεων σημειώθηκε κατά τη χθεσινή ημέρα σε ό,τι αφορά τον δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και τον δήμαρχο Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη. Η Αστυνομία ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του κ. Φαίδωνος και για τη δεύτερη υπόθεση, καθώς και για την υπόθεση του κ. Γυψιώτη, και κρίθηκε όπως ενεργοποιηθούν οι πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου και οι δύο δήμαρχοι τεθούν άμεσα σε αργία. Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του δημάρχου Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη, υπάρχει καταχωρισμένη ποινική υπόθεση, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για ακρόαση για τον ερχόμενο Μάρτιο. Η υπόθεση αφορά ενδοοικογενειακή βία, ενώ διερευνάται και δεύτερη, παρόμοιας φύσεως, καταγγελία εναντίον του ίδιου προσώπου.

Η υπόθεση Φαίδωνα

Αναπόφευκτα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα της Αστυνομίας για τον Φαίδωνα Φαίδωνος, σε σχέση με τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατ’ ισχυρισμό βιασμό. Ουσιαστικά οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας, που διερευνούν την υπόθεση, έχουν δύο επιλογές: Η πρώτη είναι να κληθεί ο κ. Φαίδωνος να προσέλθει οικειοθελώς για ανακριτική κατάθεση και εάν επιθυμεί να συμβουλευτεί και δικηγόρο, και η δεύτερη επιλογή είναι να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και η ανάκριση να γίνει μετά τη σύλληψή του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο κ. Φαίδωνος θα πρέπει να παραθέσει στους ανακριτές της Αστυνομίας τις δικές του θέσεις επί των σοβαρότατων ισχυρισμών που καταγγέλθηκαν, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις κατά πόσο δικαιολογείται ή όχι η άσκηση ποινικής δίωξης. Πάντοτε, βεβαίως, διατηρεί και το δικαίωμα της σιωπής.

Η κατάθεση της γυναίκας

Καταλυτικό παράγοντα στις χθεσινές εξελίξεις διαδραμάτισε η πολύωρη κατάθεση που έδωσε στους ανακριτές του ΤΑΕ η γυναίκα η οποία δηλώνει θύμα βιασμού, καθώς και η καταγγελία που υπέβαλε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου. Μετά τη λήψη των δύο καταθέσεων, η ηγεσία της Αστυνομίας ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για αδικήματα που διερευνώνται κατά του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει: «Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρμόδιες Αρχές σε σχέση με ποινικές έρευνες των διωκτικών Αρχών εναντίον των δημάρχων Πάφου και Λευκονoίκου, οι οποίες, σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρουν ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών, ενεργοποιείται το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και τίθενται αυτοδικαίως σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων. Τονίζεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών απουσιάζει στο εξωτερικό και με την επιστροφή του, σήμερα (σ.σ χθες) το βράδυ, θα εγκρίνει τη σχετική γνωστοποίηση για δημοσίευση σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αύριο (σ.σ σήμερα). Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η αργία τίθεται σε ισχύ μόνο κατόπιν δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».

Η εξέλιξη με την αργία του Φαίδωνα Φαίδωνος δεν επηρεάζει την ποινική διερεύνηση της καταγγελίας από την Αστυνομία ούτε στη μια ούτε στην άλλη υπόθεση. Παράλληλα με την υπόθεση για κατ’ ισχυρισμό βιασμό γυναίκας, εναντίον του κ. Φαίδωνος διερευνάται και υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του. Για τη δεύτερη υπόθεση, δεν υπάρχει ωστόσο καταγγελία από τη σύζυγό του, η οποία επανειλημμένα ανέφερε σε αναρτήσεις της ότι πρόκειται για ψευδή στοιχεία και ότι δεν έχει οποιοδήποτε παράπονο από τον σύζυγό της.

Σε σχέση με τον κατ’ ισχυρισμό βιασμό, η γυναίκα που δηλώνει θύμα έδωσε στην πολύωρη κατάθεσή της συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ενισχύονται και από τα όσα κατέθεσε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου. Ο επιχειρηματίας σε δημόσιες δηλώσεις ανέφερε ότι έδωσε στην Αστυνομία και συγκεκριμένα ονόματα, για υποβοήθηση των ανακριτών στη διερεύνηση της καταγγελίας. Το ανακριτικό έργο είναι ακόμη στα αρχικά του στάδια και αναλόγως του μαρτυρικού υλικού θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Αρμόδια πηγή εξήγησε στον «Π» ότι εάν τα υπό διερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, αυτό ουδόλως επηρεάζει την ποινική διερεύνηση. «Τη δεδομένη στιγμή, οι ανακριτές προσπαθούν να διαπιστώσουν, με στοιχεία και καταθέσεις, κατά πόσο στοιχειοθετούνται τα υπό διερεύνηση αδικήματα και κατά πόσο δικαιολογείται να εισηγηθούν την άσκηση ποινικής δίωξης», ανέφερε.

Αννίτα: «θα είμαστε αμείλικτοι»

Σε δηλώσεις στο Omega, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι «θα είμαστε αμείλικτοι αν ευσταθεί η καταγγελία, χρειάζεται προσοχή, θα σεβαστούμε τη διαδικασία, να γίνουν όσα χρειάζονται για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Δεν γίνεται να προσωποποιούμε και να βάζουμε σε ιδεολογικό πλαίσο οτιδήποτε μεμπτό, δεν έχει σημασία εάν ανήκει στον ΔΗΣΥ». Ανέφερε επίσης ότι θα επικοινωνήσει με τον αρχηγό της Αστυνομίας για να τύχει ενημέρωσης για την υπόθεση Φαίδωνος. Υποστήριξε ότι για τέτοιες σοβαρές καταγγελίες η αστυνομική διερεύνηση οφείλει να διεξάγεται άμεσα, ενώ αναφερόμενη στην περίπτωση του Νίκου Σύκα σημείωσε ότι ο πολιτικός χειρισμός είναι διαφορετικός σε σχέση με την υπόθεση Φαίδωνος, αφού ο πρώτος ήταν υποψήφιος του κόμματος.«Σωστά διενήργησε το κόμμα στην περίπτωση Νίκου Σύκα. Δεν μπορούμε όμως να παρέμβουμε στην εξέλιξη της διαδικασίας τώρα ούτε να προδικάσουμε την ενοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά διαβεβαιώνοντας ότι εάν υπάρχει κάτι που ο ΔΗΣΥ μπορεί να κάνει πολιτικά θα το πράξει.

Αναλαμβάνουν οι αντιδήμαρχοι

Με τη δημοσιοποίηση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας της απόφασης του υπουργού Εσωτερικών να τεθούν σε αργία οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου αναμένεται να υπάρχει ενημέρωση και για τους αντικαταστάτες τους. Στην Πάφο από σήμερα αναμένεται ότι καθήκοντα θα ασκεί ο αντιδήμαρχος της πόλης, Άγγελος Ονησιφόρου, και στον κατεχόμενο Δήμο Λευκονοίκου ο αντιδήμαρχος, Θεόδωρος Χοίρας.

Σε αργία με αντιμισθία

Στον περί Δήμων Νόμο καθορίζεται ρητά τι συμβαίνει όταν ένας δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου τεθεί σε αργία. Αναλυτικά προβλέπεται ότι:

Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος που τελεί σε αργία, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

Η αργία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον υπουργό αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.

Σε περίπτωση καταδίκης δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου για τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα, αυτός δεν δικαιούται ανάκτηση της αποκοπείσας αντιμισθίας, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και αυτή λογίζεται ως κενωθείσα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και προς τούτο ο υπουργός εκδίδει σχετική γνωστοποίηση.