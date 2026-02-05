Ανατροπή στις θερμοκρασίες: Έρχεται ζέστη αλλά... με σκόνη και βροχή - Αναλυτικά ο καιρός

Με άνοδο της θερμοκρασίας να προδιαγράφεται για το Σαββατοκύριακο, το καιρικό σκηνικό αλλάζει σταδιακά από σήμερα, καθώς η παροδική επίδραση ασθενούς ψηλής πίεσης δίνει τη θέση της σε ασθενή χαμηλή πίεση. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν, από την Παρασκευή αραιή σκόνη θα αιωρείται κατά διαστήματα στην ατμόσφαιρα, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχόμενο μεμονωμένων καταιγίδων έως και το Σάββατο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή αλλά σταδιακά αναμένεται ασθενής χαμηλή πίεση. Από την Παρασκευή στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.



Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και στα προσήνεμα μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα νοτιοδυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας.



Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή και θα σημειώσει σταδιακά άνοδο το Σαββατοκύριακο για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.