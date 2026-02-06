Νόμοι και τιμωρίες αλά καρτ - Προεκτάσεις που δημιουργούν συνθήκες δύο μέτρων και δύο σταθμών

Οι τελευταίες εξελίξεις με τους δημάρχους Πάφου και Λευκονοίκου ανέδειξαν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την εφαρμογή παρόμοιων ρυθμίσεων ή αποφάσεων σε άλλους εκλεγμένους αξιωματούχους.

Οι Φαίδωνας Φαίδωνος και Πιερής Γυψιώτης τέθηκαν από χθες και επίσημα σε αργία μετά και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας της απόφασης του υπουργού Εσωτερικών. Εναντίον του πρώτου διερευνώνται δύο ξεχωριστές υποθέσεις, η μια για φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του η οποία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία, και η δεύτερη για κατ’ ισχυρισμό βιασμό, με την Αστυνομία να έχει ήδη στα χέρια της καταγγελία από το θύμα. Ο δεύτερος είναι ήδη κατηγορούμενος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ διερευνάται εναντίον του και δεύτερη υπόθεση για παρόμοιας φύσεως αδικήματα.

Επομένως ο ένας είναι ύποπτος για δύο υποθέσεις και ο άλλος είναι κατηγορούμενος στην πρώτη και ύποπτος στη δεύτερη υπόθεση. Στη βάση αυτών των δεδομένων ενεργοποιήθηκε το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι «δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές Αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του υπουργού».

Εύλογα και αναπόφευκτα δημιουργείται το ερώτημα γιατί ανάλογες νομοθετικές πρόνοιες δεν καλύπτουν και άλλους εκλεγμένους αξιωματούχους. Όπως, για παράδειγμα, τους βουλευτές. Ο συνειρμός και η σύγκριση οδηγούν στην περίπτωση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα. Τα δεδομένα της υπόθεσης Σύκα προσομοιάζουν μ’ αυτά της υπόθεσης Φαίδωνος, αφού καταγγέλθηκε για διάπραξη των αδικημάτων της επίθεσης, βίας και άσκησης ψυχολογικής βίας κατά της συντρόφου του, με τον Σύκα να συνεχίζει όμως να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του και τον άλλο να έχει τεθεί σε αργία. Επίσης με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατόπιν συγκατάθεσης και του ιδίου του κ. Σύκα, έχει αρθεί η βουλευτική ασυλία του. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τον Φαίδωνα Φαίδωνος είναι ότι δεν υπάρχει πρόνοια σε κάποιο νόμο που να υποχρεώνει τον Νίκο Σύκα ή οποιονδήποτε βουλευτή του οποίου έχει αρθεί η ασυλία για ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων να απέχει από τα καθήκοντά του, μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης εναντίον τους.

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις δημιουργούν συνθήκες δύο μέτρων και δύο σταθμών ανάμεσα σε εκλεγμένους αξιωματούχους. Δικαίως, εκφράζεται έντονα η άποψη ότι, εάν θέλουμε να κυριαρχήσει το περί δικαίου αίσθημα, οι ίδιες νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται για όλους.

Σχετικά άρθρα:

Η περίπτωση Ζαννέττου

Στην εξίσωση των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις με τους δημάρχους Πάφου και Λευκονοίκου μπήκε και η υπόθεση του δημάρχου Αγίας Νάπας, Χρίστου Ζαννέττου. Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι δεν μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμα σε αργία ο άλλος δήμαρχος του ΔΗΣΥ, ο Χρ. Ζαννέττου της Αγίας Νάπας, που είναι υπόδικος στο Κακουργιοδικείο για υπόθεση πλαστογραφίας και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, σε σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια». Στο ΑΚΕΛ υποστηρίζουν ότι, από τη στιγμή που ο δήμαρχος Χρίστος Ζαννέττου είναι κατηγορούμενος, πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια τακτική όπως με τον δήμαρχο Λευκονοίκου και να τεθεί και αυτός σε αργία.

Σοβαρά ερωτήματα και επιφυλάξεις

Παράλληλα με τις υπόλοιπες συζητήσεις, σε νομικούς κύκλους έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση αναφορικά και με το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και κατά πόσο με την εφαρμογή του στην προκειμένη περίπτωση (σ.σ. του Φαίδωνα Φαίδωνος) ενδέχεται να δημιουργεί συνταγματικά ζητήματα ή να παραβιάζει βασικά συνταγματικά δικαιώματα. Νομική πηγή ανέφερε στον «Π» ότι η απόφαση για να τεθεί σε αργία λήφθηκε μετά την κατάθεση της γυναίκας, φερόμενο θύμα βιασμού, στην Αστυνομία. Για τους ίδιους ισχυρισμούς, ο καταγγελλόμενος δεν κλήθηκε για κατάθεση ως ύποπτος ούτε έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του. Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι η διερεύνηση είναι σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι για να προωθείτο η απόφαση να τεθεί σε αργία, ακόμα κι αν ο νόμος το διατυπώνει γενικά, η συνταγματικά ορθή ερμηνεία απαιτεί σοβαρές ενδείξεις, προχωρημένο στάδιο έρευνας και πραγματικό κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον. Πέραν τούτου, νομικοί κύκλοι εκφράζουν ανησυχία και για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), καθώς η απόφαση να τεθεί σε αργία δημιουργεί την εντύπωση ενοχής του καταγγελλόμενου, χωρίς καν να του έχει δοθεί το δικαίωμα να ακουστεί και να παραθέσει τις δικές του θέσεις για όσα καταγγέλθηκαν.

Οι αποφάσεις του ΔΗΣΥ

Τώρα, ως προς την πολιτική διάσταση των περιπτώσεων των δύο δημάρχων, το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, το οποίο συνήλθε χθες σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του, συζήτησε και το θέμα της συμμετοχής τους στα κομματικά του Σώματα και, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σε ό,τι αφορά τους δύο δημάρχους, που τέθηκαν σε αργία από το Υπουργείο Εσωτερικών, «αποφασίστηκε όπως ανασταλεί η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα της παράταξης μέχρι τη λήξη της αργίας». Ο ΔΗΣΥ αναφέρει επίσης ότι «η διερεύνηση κάθε υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στις ανακριτικές Αρχές και στη Δικαιοσύνη και κάθε πολίτης θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου».

Καθήκοντα στους αντιδημάρχους

Μετά την επισημοποίηση της απόφασης να τεθούν σε αργία οι δήμαρχοι Πάφου και Λευκονοίκου, καθήκοντα δημάρχων ανέλαβαν από χθες οι αντιδήμαρχοι. Ο αντιδήμαρχος και δημαρχεύων της Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ο δήμος συνεχίζει τη λειτουργία του ομαλά και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Όπως τόνισε, «σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο η προσπάθεια συνεχίζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας», με μοναδικό στόχο «το καλό της πόλης». Ερωτηθείς για την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου Πάφου, ανέφερε πως αυτή αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ της Δευτέρας 9 και της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη λειτουργία της και τις συνεδρίες με τη συμμετοχή του δημαρχεύοντα και αντιδημάρχου Λευκονοίκου, Θεόδωρου Χοίρα. Σημείωσε πως η Επιτροπή σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας και θα αναμένει την εξέλιξη της υπόθεσης. «Συμφωνώ απόλυτα με τις αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών. Εμείς θα συνεχίζουμε κανονικά τη λειτουργία μας ως Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, στην οποία πλέον θα λαμβάνει μέρος ο δημαρχεύων και αντιδήμαρχος του Δήμου Λευκονοίκου», είπε.