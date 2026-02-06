Αστυνομικοί Τροχαίας: Θα αφαιρούν επί τόπου άδειες οδηγού και οχήματα

Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση έλαβε χθες το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, με την οποία επισπεύδεται η διαδικασία ανάκλησης της άδειας οδήγησης από επικίνδυνους οδηγούς.

Συγκεκριμένα, η ανάκληση της άδειας θα πραγματοποιείται πλέον επιτόπου από την Αστυνομία, σε περιπτώσεις οδηγών που συλλαμβάνονται υπό την επήρεια εξαρτησιογόνων ουσιών ή αλκοόλης. Για τους οδηγούς που εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι θα λαμβάνονται υπόψη τόσο η ποσότητα αλκοόλης στον οργανισμό τους όσο και η συχνότητα τέλεσης του συγκεκριμένου αδικήματος. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν, μέσω της μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, προς τον αρχηγό της Αστυνομίας.

Σήμερα, ψάχνουν να τους βρουν

Με βάση τα ισχύοντα, όταν αστυνομικός εντοπίζει επικίνδυνο οδηγό, δηλαδή οδηγό που συλλαμβάνεται να οδηγεί υπό την επήρεια εξαρτησιογόνων ουσιών ή να οδηγεί κατ’ επανάληψη μεθυσμένος, πέραν της επιβολής εξώδικου προστίμου ή της παραπομπής του ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενημερώνεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) για την αναστολή της άδειας οδήγησής του. Η αναστολή ισχύει έως ότου ο συγκεκριμένος οδηγός προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την οδήγηση. Η ενημέρωση του οδηγού για την αναστολή της άδειας οδήγησής του, καθώς και για την υποχρέωση προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού ενώπιον ιατροσυμβουλίου, πραγματοποιείται μέσω αποστολής συστημένης επιστολής.

Ωστόσο, η πλειονότητα των οδηγών δεν προσέρχεται για να παραλάβει τη διπλοσυστημένη επιστολή, είτε επειδή γνωρίζει το περιεχόμενό της είτε επειδή θεωρεί ότι αφορά πρόστιμο από το σύστημα φωτοεπισήμανσης (κάμερες). Ως εκ τούτου, το ΤΟΜ αναγκάζεται να επιστρατεύει επόπτες της υπηρεσίας του, προκειμένου να εντοπίζουν τους εν λόγω οδηγούς και να τους επιδίδουν τη διπλοσυστημένη επιστολή. Σε περιπτώσεις όπου η προσπάθεια αυτή δεν αποδίδει, επιστρατεύεται η Αστυνομία, μέχρι τον εντοπισμό τους.

Τι αλλάζει

Η νέα διαδικασία, που αποφασίστηκε χθες από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, προβλέπει τα εξής: όταν, κατά τη διάρκεια τροχαίων ελέγχων, εντοπίζονται επικίνδυνοι οδηγοί, οι οποίοι προς το παρόν εμπίπτουν στις δύο πιο πάνω κατηγορίες, θα αναστέλλεται επιτόπου η άδεια οδήγησής τους και θα κατάσχεται το όχημά τους. Παράλληλα, ο αστυνομικός θα τους επιδίδει την επιστολή με την οποία θα καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον ιατροσυμβουλίου, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο.

Εφόσον η απόφαση του ιατροσυμβουλίου είναι ότι η κατάσταση της υγείας του οδηγού επιτρέπει την οδήγηση, η άδεια οδήγησής του θα ενεργοποιείται εκ νέου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ιατροσυμβούλιο δύναται να αποφασίσει την επανενεργοποίηση της άδειας οδήγησης, προβλέποντας παράλληλα την επανεξέταση του οδηγού μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ο οδηγός παραλείψει να παρουσιαστεί για την επανεξέταση, η άδεια οδήγησής του θα αναστέλλεται εκ νέου.

Οι άλλες αποφάσεις

Μετά από εισήγηση του υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα μελετήσει και θα αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Η επιτροπή θα υποβάλει, εντός Μαρτίου, εισηγήσεις για βελτιώσεις, με έμφαση στον εντοπισμό οδηγών που αποσπούν την προσοχή τους κατά την οδήγηση και ιδίως λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας παρουσιάστηκαν χθες τα στοιχεία που αφορούν τους οδικούς θανάτους για το έτος 2025. Από το σύνολο των 45 θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων, οι 17 αφορούσαν οδηγούς μοτοσυκλέτας και οι 9 πεζούς, γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη ευαλωτότητα των συγκεκριμένων ομάδων χρηστών του οδικού δικτύου. Με βάση τα δεδομένα αυτά, προτάθηκαν στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα εξειδικευθούν και θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.