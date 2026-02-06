Μετρά αντίστροφα η μαρίνα Παραλιμνίου: Έτοιμη να υποδεχθεί τα πρώτα σκάφη

Προς ολοκλήρωση οδεύει η πρώτη φάση της μαρίνας Παραλιμνίου, η οποία αναμένεται να υποδεχθεί τα πρώτα σκάφη αναψυχής περί τα τέλη ερχόμενου Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. Όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο δήμαρχος Παραλιμνίου Γιώργος Νικολέττος, πρόκειται για το μεγαλύτερο σύνθετο αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τον κ. Νικολέττο, τα λιμενικά έργα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι εργασίες για το εμπορικό και οικιστικό κομμάτι προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Παράλληλα, το κτήριο που θα στεγάσει την Αστυνομία και το Τελωνείο καθώς και ο σταθμός καυσίμων αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέχρι τον Μάρτιο. Με αφορμή το γεγονός ότι η μαρίνα Παραλιμνίου εισέρχεται στο τελικό στάδιο κατασκευής της, ο διευθυντής της PMV Maritime Holdings Ltd που είναι η ανάδοχος και διαχειρίστρια εταιρεία του έργου, Ανθούλλης Κουντούρης, δήλωσε στον «Π» ότι το εμπορικό κομμάτι της μαρίνας, που αφορά χώρους εστίασης, δηλαδή εστιατόρια και καφετέριες, θα είναι έτοιμο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Όπως είπε, τα καταστήματα θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες πριν από το Πάσχα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαμορφώσεις των εσωτερικών χώρων. Εναπόκειται στους ιδιοκτήτες πότε θ’ αποφασίσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Θεωρείται βέβαιο, όμως, ότι κάποιες επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν αρχές του ερχόμενου καλοκαιριού, μεταξύ αυτών η υπεραγορά της μαρίνας και οι καφετέριες.

Το οικιστικό κομμάτι

Όσον αφορά το οικιστικό κομμάτι του έργου, ο Ανθούλλης Κουντούρης ανέφερε ότι τα πρώτα τρία κτήρια, που περιλαμβάνουν συνολικά 40 οικιστικές μονάδες, θα είναι έτοιμα μέχρι το καλοκαίρι. Σημείωσε, ακόμα, ότι όλες οι οικιστικές μονάδες έχουν ήδη πωληθεί, το 90% σε Κύπριους αγοραστές. Το όλο έργο θα περιλαμβάνει συνολικά 77 οικιστικές μονάδες. Οι υπόλοιπες αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σύμφωνα με την ανάδοχο και διαχειρίστρια εταιρεία, αυτή την περίοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων της μαρίνας και η κατασκευή του χώρου στάθμευσης, που θα είναι χωρητικότητας 540 αυτοκινήτων. Μέχρι το καλοκαίρι θα παραδοθεί η πρώτη φάση του χώρου στάθμευσης, χωρητικότητας περίπου 250 οχημάτων, ενώ ολόκληρο το πάρκινγκ εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Τα πρώτα σκάφη

Στο μεταξύ, τα πρώτα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται να ελλιμενιστούν στη μαρίνα Παραλιμνίου περί τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Όπως εξήγησε ο διευθυντής της αναδόχου και διαχειρίστριας εταιρείας, παρ' όλο που η συνολική χωρητικότητα της μαρίνας θα είναι για 300 σκάφη, εντούτοις, σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν περίπου 100 θέσεις ελλιμενισμού. Η μαρίνα Παραλιμνίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι του 2027. «Θέλουμε να δούμε τα όποια προβλήματα προκύψουν με τη λειτουργία 100 θέσεων ελλιμενισμού, έτσι ώστε να τα επιλύσουμε έγκαιρα, προτού το έργο τεθεί σε πλήρη λειτουργία», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο Α. Κουντούρης είπε ότι παρά τις καθυστερήσεις που προέκυψαν κυρίως ως προς τις διαδικασίες αδειοδότησης του έργου, ειδικά στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, εντούτοις, η συνολική δαπάνη του έργου δεν έχει ξεφύγει από το αρχικά υπολογιζόμενο ποσό, δηλαδή τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε, τέλος, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε κι εξακολουθεί ν’ αντιμετωπίζει η κατασκευάστρια εταιρεία είναι η έλλειψη εργατικού προσωπικού στις οικοδομές.