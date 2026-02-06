Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραγωδία τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής ρωσικής καταγωγής

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1.10 τα ξημερώματα της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, λίγο μετά τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού.

Τις συνθήκες θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 44χρονου μοτοσικλετιστή από τη Ρωσία, κατοίκου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 44χρονος Igor Tkachev, ρωσικής καταγωγής, απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, η οποία ανατράπηκε και προσέκρουσε στο δεξί κιγκλίδωμα του δρόμου. Ο άτυχος οδηγός κατέληξε στην αριστερή λωρίδα ασφαλείας, ενώ η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα.

Λίγο αργότερα, διερχόμενο όχημα που οδηγούσε 26χρονος προσέκρουσε στη μοτοσικλέτα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 44χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.

