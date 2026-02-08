Ο πρέσβης του Ιράν μιλά στον «Π» - Δε θέλουμε πόλεμο, θα απαντούμε δυναμικά

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες την Παρασκευή για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, χαρακτήρισε τις κατ' ιδίαν συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Ομάν ως «καλή αρχή». Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν τις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι θέλει συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει βία εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln παραμένει στην περιοχή, υποστηριζόμενο από αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων. Παρόμοια αμερικανική ναυτική ενίσχυση στη Βενεζουέλα τον περασμένο μήνα οδήγησε στην απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του. Το Ιράν, ωστόσο, δεν είναι Βενεζουέλα και η περιοχή βρίσκεται ήδη σε τεντωμένο σχοινί. Πριν από τις συνομιλίες στο Ομάν, ο Αραγκτσί προειδοποίησε ότι μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε «περιφερειακό πόλεμο». Το ...

