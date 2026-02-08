Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο πρέσβης του Ιράν μιλά στον «Π» - Δε θέλουμε πόλεμο, θα απαντούμε δυναμικά

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Header Image

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό οπλοστάσιο επαναλαμβάνονται υπό τη σκιά ενός περιφερειακού πολέμου, καθώς η Τεχεράνη υπερασπίζεται τους πυραύλους της, το δικαίωμα χρήσης πυρηνικής ενέργειας και την καταστολή των εσωτερικών διαδηλώσεων. Το Politis to the point μίλησε με τον πρέσβη του Ιράν στη Λευκωσία, Αλίρεζα Σαλαριάν, για την εύθραυστη κατάσταση στη χώρα και την περιοχή.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες την Παρασκευή για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, χαρακτήρισε τις κατ' ιδίαν συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Ομάν ως «καλή αρχή». Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν τις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι θέλει συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει βία εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln παραμένει στην περιοχή, υποστηριζόμενο από αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων. Παρόμοια αμερικανική ναυτική ενίσχυση στη Βενεζουέλα τον περασμένο μήνα οδήγησε στην απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του. Το Ιράν, ωστόσο, δεν είναι Βενεζουέλα και η περιοχή βρίσκεται ήδη σε τεντωμένο σχοινί. Πριν από τις συνομιλίες στο Ομάν, ο Αραγκτσί προειδοποίησε ότι μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε «περιφερειακό πόλεμο». Το ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα