Αργία Φαίδωνος: Πράξη θεσμικής ωριμότητας ή υπερέκτασης;

Όταν η αργία προηγείται της Δικαιοσύνης το κράτος δικαίου υποχωρεί

Του Κρίτωνα Καψάλη Η απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε αργία αιρετό αξιωματούχο αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές παρεμβάσεις που μπορεί να ασκήσει η Εκτελεστική Εξουσία στη λειτουργία ενός δημοκρατικού κράτους. Όταν, μάλιστα, πρόκειται για δήμαρχο με ισχυρή πολιτική παρουσία και προοπτική διεκδίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η θεσμική ευθύνη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Κάποιοι ήδη άρχισαν να προχωρούν σε συγκρίσεις ενθυμούμενοι τον τρόπο που λειτούργησε ο Ερντογάν στην υπόθεση του δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιμάμογλου, ο οποίος  κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες.   Υπόθεση Στο συγκεκριμένο κυπριακό πλαίσιο, η διερεύνηση καταγγελίας για βιασμό, που φέρεται να τελέστηκε το 2014, βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. Υπάρχει κατάθεση της καταγγέλλουσας στην Αστυνομία, χωρίς ωστόσο ο δήμαρχος (μέχρι το Σ...

