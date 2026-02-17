Κρίσιμη καμπή για λιμάνι-μαρίνα Λάρνακας

Στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το θέμα ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας από την ημέρα που το κράτος αποφάσισε τη λύση της σύμβασης με την πρώην ανάδοχο εταιρεία Kition Ocean Holdings, τον Μάιο του 2024. Οι παράγοντες της πόλης «κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα», καθότι σχεδόν δύο χρόνια μετά τη λύση της σύμβασης με την Kition και την εξαγγελία έργων αξίας 30 εκατομμυρίων από το κράτος, καμία ουσιαστική εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τις εργασίες εκβάθυνσης της μαρίνας.

Η κάθοδος του υπουργού Μεταφορών την ερχόμενη Πέμπτη (19/2, 16.00) στη Λάρνακα και η συνάντηση που θα έχει με τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης κι Επαρχίας Λάρνακας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του έργου. Όπως ανακοινώθηκε, αντικείμενο της νέας συνάντησης Αλέξη Βαφεάδη με τους φορείς της πόλης θα είναι τρία βασικά ζητήματα: Πρώτον, η ενημέρωση για την πρόταση της εταιρείας Prosperity Group (κατείχε το 20% των μετοχών της κοινοπραξίας Kition) που ζητά αναβίωση της ενιαίας ανάπτυξης-διαχείρισης των δύο υποδομών, δεύτερον, η παρουσίαση της μελέτης που ετοίμασε το ελληνικό υπερταμείο για τη μελλοντική ανάπτυξη λιμανιού-μαρίνας και τρίτον, η δημιουργία ομάδας εργασίας που θα παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων στους δύο χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπερταμείο (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου της Ελλάδας), στο οποίο ανατέθηκε η μελέτη για την ανάπτυξη λιμανιού-μαρίνας στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Κύπρου, εισηγείται την πιθανότητα διαχωρισμού της διαχείρισης και ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας, τη διατήρηση των υφιστάμενων χρήσεων και λειτουργιών στο λιμάνι και την ανάπτυξη της μαρίνας σύμφωνα με την προσέγγιση που θεωρούν ορθή οι τοπικές αρχές.

Επιμένει σ' ενιαία ανάπτυξη

Ενόψει της συνάντησης Βαφεάδη με την Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, η Prosperity εξέδωσε νέα μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η κοινή και ενιαία λειτουργία των δύο υποδομών είναι απολύτως εφικτή, υποστηρίζοντας ότι η ανάδοχος εταιρεία Kition διαχειρίστηκε μ' επιτυχία το λιμάνι και τη μαρίνα για περίοδο πέραν των δύο ετών, καταφέρνοντας να αυξήσει σημαντικά, κατά την άποψή της, τον κύκλο εργασιών και την επισκεψιμότητα στο κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζει, ακόμα, ότι η Kition κατάφερε να προσελκύσει στο λιμάνι Λάρνακας νέες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Virgin Cruises, η Celestyal και η Royal Caribbean, καθώς και δρομολόγια θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας. Θέση της εταιρείας είναι ότι η γεωγραφική εγγύτητα λιμανιού-μαρίνας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι λειτουργίες τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, ενισχύει ουσιαστικά το επιχείρημα ότι οι δύο δραστηριότητες πρέπει να παραμείνουν υπό ενιαία διαχείριση. Διερωτάται, δε, τι θα συμβεί εάν ένας νέος διαχειριστής αποφασίσει να μετατρέψει το λιμάνι σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων ή σ' εγκατάσταση βιομηχανικού χαρακτήρα, από τη στιγμή που η μελέτη του υπερταμείου δεν αποκλείει καμία χρήση. «Μια τέτοια επιλογή δεν συνάδει με τον χαρακτήρα ενός λιμανιού που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και το οποίο, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, θα πρέπει να δώσει έμφαση στην προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων και στην ενίσχυση του τουρισμού. «Η ενιαία διαχείριση λιμανιού-μαρίνας δοκιμάστηκε και απέδωσε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η λειτουργική τους αλληλεξάρτηση είναι πραγματική. Ο διαχωρισμός της διαχείρισης λιμανιού-μαρίνας δεν θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, ούτε θα οδηγήσει στην ορθή ανάπτυξη της πόλης», καταλήγει η Prosperity.