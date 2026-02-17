Αντιδράσεις ΡΤΚ στη «βουλή» για το «πρωτόκολλο» παραχώρησης οπτικών ινών

Το ΡΤΚ αντέδρασε από το βήμα της «βουλής» στα κατεχόμενα στην επιμονή της «κυβέρνησης» για άμεση έγκριση του «πρωτοκόλλου» οπτικών ινών που υπεγράφη με την Τουρκία. Η συζήτηση στην ολομέλεια, η οποία ξεκίνησε με πολύωρη καθυστέρηση το απόγευμα της Δευτέρας, συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους «βουλευτές» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) να ζητούν την απόσυρση και αναθεώρηση του κειμένου.

Σύμφωνα με το ΡΤΚ, το «πρωτόκολλο» παραχωρεί μονοπωλιακά τις υποδομές επικοινωνίας στην τουρκική εταιρεία Türk Telekom για τουλάχιστον 25 χρόνια, παρακάμπτοντας τις τοπικές «αρχές» και το «σύνταγμα». Ο «βουλευτής» του ΡΤΚ, Σαμί Όζουσλου, παρέμεινε στο βήμα για ώρες, εκφράζοντας την άρνησή του να κατέβει πριν του δοθούν εξηγήσεις για τη σπουδή ψήφισης της συμφωνίας. Είπε ότι η συμφωνία λήγει το 2051, υποθηκεύοντας το μέλλον της κοινότητας, ενώ χαρακτήρισε τη «συγκυβέρνηση» Ουστέλ ως «κυβέρνηση διομολογήσεων».

Από την πλευρά του, ο «βουλευτής» του ΡΤΚ Ουρούν Σόλγιαλι υποστήριξε ότι «δημόσιοι» οργανισμοί στρατηγικής σημασίας εκχωρούνται σε ιδιωτική εταιρεία μέσω διαδικασιών εξπρές, ισχυριζόμενος πως το κείμενο εστάλη στα μέλη του «υπουργικού» μέσω WhatsApp αφού είχε ήδη υπογραφεί. Έκανε λόγο για αδιαφανείς διαδικασίες, καθώς δεν παρουσιάστηκε στην «αρμόδια επιτροπή» καμία μελέτη βιωσιμότητας ή νομική ανάλυση, ενώ διερωτήθηκε πού βρίσκεται η θεσμική εξουσία των Τουρκοκυπρίων όταν παραχωρείται σε επενδυτή ο πλήρης έλεγχος της αγοράς. Οι «βουλευτές» προειδοποίησαν επίσης για τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας και κλεισίματος τοπικών επιχειρήσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ