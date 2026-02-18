Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Κόμπος για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, όπου αύριο, Πέμπτη, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση συμμετοχής με καθεστώς παρατηρητή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η συνεδρίαση θα εξετάσει τα επόμενα βήματα για υλοποίηση της Συμφωνίας Ειρήνης του Σαρμ Ελ-Σέιχ και του σχετικού Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, όπως υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το Ψήφισμα 2803.

Αναφέρεται επίσης ότι, η συμμετοχή της Κύπρου εντάσσεται στο πλαίσιο του ενεργού ρόλου που διαδραματίζει από την έναρξη της κρίσης, μέσω πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και της ευρύτερης συμβολής της στις διεθνείς και περιφερειακές προσπάθειες για ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας στην Μέση Ανατολή.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ