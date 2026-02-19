Συγκεκριμένες δράσεις για πρόληψη πυρκαγιών στην ύπαιθρο προτείνει το ΕΤΕΚ

Την επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη και συντονισμένη προληπτική δράση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο υπογραμμίζει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις που αφορούν τη μείωση της καύσιμης ύλης, διενέργεια ελεγχόμενων καύσεων και ελεγχόμενης βόσκησης καθώς και θωράκισης υποδομών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Επιμελητήριο, η φετινή παρατεταμένη χαμηλής έντασης βροχή θα οδηγήσει σε ανάπτυξη έντονης βλάστησης σε όλη την ύπαιθρο στην Κύπρο, η οποία με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού θα μετατραπεί σε μεγάλου όγκου εύφλεκτη καύσιμη ύλη, αυξάνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης αλλά και την ταχύτητα εξάπλωσης αγροδασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα αναφέρει ότι η πολυομβρία των τελευταίων μηνών, παρόλο που δεν οδήγησε ακόμη σε σημαντική αύξηση ροών στα φράγματα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλεί εφησυχασμό στο θέμα του υδατικού, εντούτοις, είναι αδιαμφισβήτητα επιθυμητή και ευεργετική για την ύπαιθρο, τη φύση και τα δάση μας.

Συνεπώς, αναφέρει, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να κινηθούν προληπτικά, έγκαιρα και συντονισμένα. Οι καθαρισμοί και οι δράσεις παθητικής πυροπροστασίας πρέπει να ξεκινήσουν με το τέλος των βροχών, τους αμέσως επόμενους μήνες δηλαδή, με σαφή ιεράρχηση περιοχών υψηλού κινδύνου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο με καταστρεπτικές συνέπειες.

Προστίθεται ότι το ΕΤΕΚ αναγνωρίζει ότι γίνονται προσπάθειες για αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας. «Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι αυτές οι θεσμικές αλλαγές απαιτούν χρόνο για να είναι αποτελεσματικές στην πράξη. Επειδή η αναγκαιότητα λήψης μέτρων είναι επιτακτική και άμεση, εξ αφορμής και της δημιουργίας συμπλεγμάτων κοινοτήτων και της σημαντικής στελέχωσης τους με επιστημονικό προσωπικό, το ΕΤΕΚ θεωρεί πως πρέπει να γίνει μια νέα προσπάθεια οργάνωσης και λήψης μέτρων παθητικής πυροπροστασίας στην ύπαιθρο, ξεκινώντας από τη φετινή άνοιξη»αναφέρεται.

Ειδικότερα επισημαίνεται η αναγκαιότητα όπως τους επόμενους μήνες ξεκινήσουν ενέργειες σε σχέση με την πρόληψη και λήψη παθητικών μέτρων πυροπροστασίας, καθώς και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών γύρω από χωριά και την καθαριότητα πέριξ των κτηρίων.

«Επίσης, θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να βρούμε επιτέλους άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις για τον καθαρισμό των εκατοντάδων παράνομων σκυβαλλότοπων στην ύπαιθρο, οι οποίοι λειτουργούν είτε σαν σημεία εκδήλωσης, είτε σαν επιταχυντές πυρκαγιών», υπογραμμίζεται.

Το ΕΤΕΚ εισηγείται σε αυτό το πλαίσιο, την επίσπευση της μείωσης της καύσιμης ύλης από τα αρμόδια τμήματα και την έναρξη συστηματικής διαχείρισης της βλάστησης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής/φύτευσης λιγότερο εύφλεκτων ειδών όπου ενδείκνυται. Παράλληλα προτείνει τη διενέργεια ελεγχόμενων καύσεων (προκαθορισμένες πυρκαγιές) με αυστηρά πρωτόκολλα, κάτω από κατάλληλες καιρικές συνθήκες υπό την επίβλεψη και ευθύνη αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και την αξιοποίηση της ελεγχόμενης βόσκησης ως εργαλείο μείωσης της καύσιμης ύλης σε επιλεγμένες περιοχές, με σαφείς κανόνες εφαρμογής. Τέλος εισηγείται τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών και δικτύων (ηλεκτρικά/τηλεπικοινωνιακά, αντλιοστάσια, δεξαμενές, πρόσβαση) ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες έναρξης πυρκαγιάς και να ενισχύεται η ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια και μετά από επεισόδια πυρκαγιάς.

«Ως ΕΤΕΚ τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η πρόληψη και τα παθητικά μέτρα προστασίας αποτελούν το πιο αποδοτικό πρώτο επίπεδο άμυνας. Η φετινή αυξημένη βλάστηση επιβάλλει να δράσουμε τώρα με ταχύτητα, σχέδιο, ιεράρχηση και συντονισμό πριν η καύσιμη ύλη που δημιουργεί η φετινή πολυομβρία μετατραπεί σε αυξημένο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον», αναφέρεται καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ