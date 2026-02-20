Λεμεσιανό καρναβάλι: Όσα πρέπει να ξέρετε - Οι δρόμοι που κλείνουν στη πόλη της διασκέδασης την Κυριακή

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου με θύμα τον Σάββα Ιωάννου - Συνελήφθη ο οδηγός που τον παρέσυρε με το όχημα του

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία στον 37χρονος οδηγό που παρέσυρε 70χρονο εργάτη την ώρα που εργαζόταν για να τοποθετήσει σήμανση για κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου. Ο 37χρονος οδηγός ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, υποβλήθηκε σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ με αρνητικά αποτελέσματα και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συγκλονίζουν οι συνθήκες του νέου θανατηφόρου

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 19:25 στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μετά το χωριό Μονή, στο ρεύμα προς Λεμεσό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 37χρονος οδηγός ιδιωτικού αυτοκινήτου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε φωτεινό συρόμενο βέλος που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα, όπου εκτελούνταν οδικά έργα. Στο ίδιο σημείο εργάζονταν μαζί και άλλα τέσσερα πρόσωπα.   Από τη σύγκρουση, το όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 70χρονο Σάββα Ιωάννου εργάτη, ο οποίος εκείνη την ώρα τοποθετούσε κώνους για το κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η ακριβής θέση του 70χρονου κατά τη σύγκρουση.

Σε δηλώσεις του από τη σκηνή, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Όπως είπε, στο σημείο φαίνεται να υπήρχε σχετική προειδοποιητική σήμανση, η οποία θα καταγραφεί και θα εξεταστεί στο πλαίσιο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες το φωτεινό βέλος ήταν αναμμένο.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο οδηγός ανέπτυσσε ταχύτητα, ο κ. Χαραλάμπους απάντησε ότι όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται. Σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει οδικός φωτισμός, γεγονός που θα ληφθεί υπόψη στις εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του θύματος τη στιγμή που παρασύρθηκε το θύμα, ανέφερε ότι και αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης στο παρόν στάδιο.

 

