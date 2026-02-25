Στη μέγκενη μαζικών επικρίσεων ο Πίπης

Κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη, στην οποία έχει βρεθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος, λόγω των ανησυχιών επέκτασης της κρίσης του αφθώδους πυρετού και σε άλλες επαρχίες, οι υψηλοί τόνοι δεν απουσίαζαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, όπου βουλευτές, κτηνοτρόφοι και αγροτικές οργανώσεις εξαπέλυσαν πυρά κατά του κράτους, καταλογίζοντας απουσία προληπτικών μέτρων. Σε κάποιο σημείο ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, ζήτησε από τον κ. Πίπη να αποστείλει στη Βουλή γραπτώς τους ελέγχους που έκαναν σε κτηνοτροφικές μονάδες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από τις 16/12/2025, όταν εντοπίστηκαν τα κρούσματα του ιού στα κατεχόμενα, μέχρι σήμερα. Τότε ο κ. Πίπης αρνήθηκε σχόλιο του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασιουρτίδη ότι, όπως απορρέει από δημόσια τοποθέτηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τις τελευταίες 15 μέρες δεν έγιναν έλεγχοι. Σε αυτό το σημείο, βουλευτές υπέδειξαν στον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ότι ο ίδιος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία του ιού εδώ και δεκαπέντε ημέρες στις φάρμες, χωρίς να ενημερωθούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με τον ίδιο να απαντά ότι αυτές ήταν αναφορές των κτηνοτρόφων. Στη συνέχεια, όταν οι βουλευτές διάβασαν τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος και έγινε αυτή η αναφορά, άρχισε να επιρρίπτει ευθύνες στα ΜΜΕ, λέγοντας ότι «ο καθένας γράφει ό,τι θέλει».

«Πάνε οι ασθενείς στα νοσοκομεία»

Ο κ. Πίπης, σε υπεράσπιση των χειρισμών του, ανέφερε ότι η Υπηρεσία ενημερώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου μόνο από μία μονάδα στα Λιβάδια. Όταν ρωτήθηκε από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία γιατί δεν διενεργήθηκαν έλεγχοι στις γειτονικές φάρμες προληπτικά, ο διευθυντής απάντησε με μια αναφορά που προκάλεσε αίσθηση: «Ο κάθε κτηνοτρόφος έχει τον κτηνίατρό του, ο οποίος πρέπει να ενημερώνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για το αν υπάρχει πρόβλημα. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας δεν πάνε σε κάθε νοσούντα αλλά πάνε οι ασθενείς στα νοσοκομεία». Ιδιαίτερα έντονα απάντησε ο κ. Πίπης όταν ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ζήτησε διευκρινίσεις για τα προληπτικά μέτρα που έπρεπε να πάρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα απάντησε ειρωνικά: «Πείτε μου εσείς, που ξέρετε καλύτερα, τι μέτρα έπρεπε να πάρουμε και δεν πήραμε». Τότε παρενέβη ο κ. Πασιουρτίδης θέτοντας θέμα σεβασμού, με τον κ. Πίπη να απαντά: «Δε σημαίνει ότι, επειδή είσαστε βουλευτές, έχετε περισσότερα δικαιώματα από όλους μας».

«Δεν είναι ευθύνη των Υπηρεσιών»

Όταν ο κ. Γαβριήλ ρώτησε «ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται στις υπόλοιπες επαρχίες ή περιμένετε από τον κτηνίατρο της κάθε φάρμας να πάρει μέτρα;», η απάντηση του διευθυντή προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, διότι υποστήριξε ότι «δεν είναι ευθύνη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να λάβουν μέτρα πρόληψης για τις φάρμες των κτηνοτρόφων, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πάρουν τα προληπτικά μέτρα». Σε απορία του κ. Γαβριήλ αν οι Υπηρεσίες δεν καθοδηγούν τους κτηνοτρόφους, ο κ. Πίπης απάντησε ότι «καθοδήγηση υπάρχει πάντοτε, τους λέμε όποτε ρωτήσουν, έχει από τον Δεκέμβριο που τα έχω πει ένα εκατομμύριο φορές το τι πρέπει να κάνουν».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης του ΔΗΣΥ επέκρινε την απουσία του Γενικού Ελεγκτή και του αρχηγού της Αστυνομίας από τη συνεδρίαση. Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης του ΔΗΣΥ είπε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι παραπονιούνται ότι δεν δέχτηκαν ενημέρωση από τις κρατικές υπηρεσίες για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν.

Δεν δέχονται θυματοποίηση

«Αποδεικνύεται ότι δεν εφαρμόστηκαν πιστά τα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά τα κρούσματα στα κατεχόμενα», είπε ο γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, Τάσος Γαπάνης. Τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτή η θυματοποίηση των κτηνοτρόφων, καταλογίζοντας ευθύνες στο κράτος για ενέργειες στις οποίες δεν προχώρησε. «Έχουμε κτηνοτροφικές περιοχές που ράμπες απολύμανσης δεν έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Όσοι κτηνοτρόφοι μερίμνησαν από δικά τους έξοδα απέκτησαν. Οι οριοφύλακες τι έκαναν; Κτηνίατροι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα. Ποιος τους ελέγχει;», διερωτήθηκε. Από τη στιγμή που ο ιός εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο στα κατεχόμενα, θα έπρεπε οι κρατικές Αρχές να κλείσουν την «τρύπα» με συνοριοφύλακες, είπε εκ μέρους της ΠΕΚ ο Χρίστος Παπαπέτρου.

Διαμαρτυρίες για αστυνομικές καταθέσεις

Κατηγορίες προς τον διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, εξέφρασε εκ μέρους των κτηνοτρόφων ο Γιώργος Δημητρίου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης πληγείσας φάρμας. «Κύριε Πίπη, δεν δέχομαι να διαβάλλεις την οικογένειά μου και να στοχοποιείς τις δύο φάρμες», είπε. «Το Σάββατο, όταν μας ειδοποίησαν ότι έπρεπε να θανατωθούν τα ζώα μας, αντί να μας στείλουν ψυχολόγους για να στηρίξουν εμάς και τα παιδιά μας, έστειλαν κλιμάκιο της Αστυνομίας για καταθέσεις. Εκτός και αν είναι μέρος ενός παιχνιδιού για αποποίηση ευθυνών του κρατικού μηχανισμού», σημείωσε. «Δεν είμαι υποχρεωμένος να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Μας ζήτησαν μέχρι και στολές για να κάνουν τη δουλειά τους οι υπάλληλοι του κτηνιατρείου», πρόσθεσε σε έντονους τόνους, για να εισπράξει χειροκρότημα επιδοκιμασίας από συναδέλφους του που ήταν παρόντες στην αίθουσα.

Η απομάκρυνση γάλακτος

Μία άλλη κατηγορία που δέχθηκαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από την πλευρά κτηνοτρόφων, των οποίων επηρεάστηκαν οι μονάδες τους από τον ιό, αφορά την απομάκρυνση του μολυσμένου γάλακτος. Κτηνοτρόφος από την Ορόκλινη ανέφερε ότι τους ειπώθηκε από τις Υπηρεσίες να το πετάξουν στην αποχέτευση, όμως, όπως ενημέρωσαν, αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί δεν χωράει. Για αυτόν τον λόγο ζήτησαν από τη Δευτέρα την παραλαβή του γάλακτός όλων των επηρεαζόμενων μονάδων της περιοχής από βυτιοφόρο που θα έστελναν οι Υπηρεσίες, κάτι που δεν έγινε μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.