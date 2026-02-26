Φειδίας Παναγιώτου: Παραβιάζει τον νόμο για να σώσει το ψηφοδέλτιο

Δεν θα μπορέσει να καταρτίσει ψηφοδέλτιο για το κόμμα του «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, εφόσον τελικά συμμορφωθεί με τις γραπτές υποδείξεις της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρίας Χριστοφίδου, για άμεση αναστολή της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας «Agora» μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων και να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Γραφείο της. Και αυτό διότι, όπως ανέφερε χθες η επίτροπος μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, η διαδικασία αξιολόγησης σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα «Agora» ενδέχεται να επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Συνεπώς, για τον Φειδία Παναγιώτου η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της επιτρόπου είναι μονόδρομος, δεδομένου ότι από χθες εισήλθαμε επισήμως στην προεκλογική περίοδο, ενώ σε δέκα ημέρες έχει προγραμματιστεί, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η επιλογή των 56 υποψήφιων βουλευτών για την «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου».

Σημειώνεται ότι οι χρήστες της πλατφόρμας παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων πριν από την εγγραφή τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των προσώπων που επιθυμούν να περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου.

Έχει ασυλία

Το χειρότερο σενάριο για τον Φειδία είναι η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να εκδώσει απόφαση εναντίον του για μη συμμόρφωση και να ζητήσει από τη Νομική Υπηρεσία την ποινική δίωξή του.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018, υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος δεν συνεργάζεται με την επίτροπο ή δεν διενεργεί Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 35 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ή/και του άρθρου 13 του εν λόγω Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα. Σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Φειδίας Παναγιώτου δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, καθώς απολαύει ασυλίας υπό την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτής.

Θα πληρώσει πρόστιμο

Υπό τα δεδομένα αυτά, ο Φειδίας Παναγιώτου αναμένεται να «καθαρίσει» με ένα διοικητικό πρόστιμο που θα του επιβάλει η επίτροπος, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί αναλόγως της φύσης και της βαρύτητας της παράβασης.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση μη καταβολής του διοικητικού προστίμου, το ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρέχει το δικαίωμα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προσφύγει κατά απόφασης της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, με σκοπό την ακύρωση του διοικητικού προστίμου που του έχει επιβληθεί. Ως εκ τούτου, ο Φειδίας Παναγιώτου διατηρεί το δικαίωμα, αμέσως μετά την επιβολή του προστίμου, να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης και να επιδιώξει την ακύρωσή του.

Διαψεύδει η επίτροπος

Η επίτροπος απέρριψε τις καταγγελίες του Φειδία Παναγιώτου ότι δέχεται πιέσεις από άλλα κόμματα με σκοπό να θέσει εκτός λειτουργίας την πλατφόρμα «Agora».

Σύμφωνα με την επίτροπο, η πρώτη επιστολή που απέστειλε το Γραφείο της προς τον Φειδία Παναγιώτου, με την οποία καλείτο να υποβάλει Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων για τη διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί, ήταν τον Οκτώβριο του 2025. Σύμφωνα με την ίδια, ακολούθησαν και άλλες επιστολές. Ωστόσο, ο Φειδίας Παναγιώτου είτε δεν απαντούσε είτε προέβαινε σε αλλαγή δικηγόρων με αποτέλεσμα τέσσερις μήνες μετά να μην έχει συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία.

Η επίτροπος κατέστησε σαφές ότι η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679, ο οποίος διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και με τη σχετική εθνική νομοθεσία, συνιστά νομική υποχρέωση και όχι ζήτημα διακριτικής ευχέρειας.

Πού είναι η γνωμάτευση;

Ο Φειδίας Παναγιώτου διατείνεται ότι διαθέτει γνωμάτευση ή επιστολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία, κατά τον ίδιο, εγκρίνει τη λειτουργία της εφαρμογής/διαδικτυακής πλατφόρμας «Agora».

Η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, υπέδειξε ότι αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Γραφείο της. Παρ' όλα αυτά, κάλεσε τον Φειδία Παναγιώτου να προσκομίσει ενώπιόν της τα έγγραφα που ισχυρίζεται ότι κατέχει και τα οποία, κατά τον ίδιο, τεκμηριώνουν τη νομιμότητα της λειτουργίας της πλατφόρμας.

Άλλα κόμματα ήταν συνεπέστατα

Η επίτροπος εξήρε τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν άλλα κόμματα, τα οποία έθεσαν σε λειτουργία δικές τους εφαρμογές. Όπως ανέφερε, από το περασμένο καλοκαίρι υπέβαλαν στο Γραφείο της τις Εκτιμήσεις Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων κα πρόσφατα εξασφάλισαν την απαιτούμενη άδεια για τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολιτικού περιεχομένου.

Η Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων, που απαιτεί η επίτροπος για την πλατφόρμα του Φειδία, είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός αξιολογεί εκ των προτέρων κατά πόσο και με ποιον τρόπο μια δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την ιδιωτικότητα των πολιτών-χρηστών της, καθώς και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των σχετικών κινδύνων.