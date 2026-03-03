Σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Σιζόπουλος για άρση της ασυλίας του

Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, είναι ορισμένη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η ακρόαση της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, προκειμένου να ανακριθεί για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αποφάσισε τη διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ στη βάση του πορίσματος που εξέδωσε η Αρχή κατά της Διαφθοράς και το οποίο διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, στις 11/09/2025, με εισήγηση να διερευνηθεί για τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα: απάτη, πλαστογραφία και καταρτισμό πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία προς καταδολίευση.

Η έρευνα εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου αποφασίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατόπιν αξιολόγησης των καταγγελιών που έθεσε ενώπιόν της ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα. Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή διόρισε δύο λειτουργούς επιθεώρησης: τον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Κωνσταντίνου.

Το πόρισμα

Στην καταγγελία του προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία κρίθηκε βάσιμη, ο Γιώργος Βαρνάβας αναφέρεται στην εταιρεία Taxan Properties Developers Ltd, μέσω της οποίας Ιρακινός επενδυτής εξασφάλισε «χρυσό» διαβατήριο. Κατά τον επίμαχο χρόνο, μέτοχος της εν λόγω εταιρείας ήταν και ο Μαρίνος Σιζόπουλος, μέσω της εταιρείας ΙΩ Κτηματική Λτδ, στην οποία κατείχε τη θέση του διευθυντή.

Η Taxan Properties Developers Ltd διατηρούσε μη εξυπηρετούμενο δάνειο ύψους €2.581.000 σε τραπεζικό ίδρυμα το οποίο πρότεινε στους μετόχους διαγραφή ποσού €956.000 από την οφειλή, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο του δανείου θα εξοφλείτο εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Στην επιστολή–καταγγελία του, ο Γιώργος Βαρνάβας ισχυρίζεται ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος και οι τρεις συνέταιροί του στην Taxan Properties, στην προσπάθειά τους να διευθετήσουν την οφειλή της εταιρείας προς την τράπεζα, πώλησαν το μοναδικό ακίνητο που κατείχε η εταιρεία -ένα οικιστικό τεμάχιο 10 σκαλών στην Αραδίππου- μαζί με την εταιρεία, στον Ιρακινό επενδυτή, με σκοπό την απόκτηση «χρυσού» διαβατηρίου. Η επένδυση του Ιρακινού ανερχόταν σε €2.025.000. Ωστόσο, στην τράπεζα κατατέθηκε δεύτερο συμβόλαιο, που θεωρείται πλαστό, σύμφωνα με το οποίο η επένδυση του Ιρακινού ανερχόταν σε €1,6 εκατ. με σκοπό την εξαπάτηση της τράπεζας και καταβολή ποσού μικρότερου απο την αρχική οφειλή.

Σύμφωνα με την κατάληξη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, «η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 (σ.σ. που θεωρείται πλαστό) έγινε με σκοπό την παραπλάνηση της τράπεζας και την απόκτηση κέρδους-οικονομικού οφέλους» και, συγκεκριμένα, έκπτωση 37% στο ποσό του μη εξυπηρετούμενου δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου.

Δηλώνει αθώος

Από την πρώτη στιγμή και σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Μαρίνος Σιζόπουλος απέρριψε όσα του καταλογίζονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Εάν πράγματι ο κ. Σιζόπουλος εννοεί όσα δηλώνει περί της αθωότητάς του, τότε θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της ασυλίας του.

Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να διακριβωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από το φερόμενο πλαστό έγγραφο, βάσει του οποίου ο Μαρίνος Σιζόπουλος και οι πρώην συνέταιροί του εξασφάλισαν μείωση ύψους €956.000 από την τράπεζα για το Κόκκινο Δάνειο που διατηρούσαν.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει και θα απαντηθεί μόνο μέσω της διενέργειας ποινικής έρευνας: είχε γνώση ο Μαρίνος Σιζόπουλος για το επίμαχο έγγραφο, το οποίο είναι πλαστό σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ή έπεσε θύμα απάτης από πρώην συνέταιρό του, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος;

Όλοι ίσοι έναντι του νόμου

Όπως τονίζει το Ανώτατο Δικαστήριο στην πρόσφατη απόφασή του για την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα, «οι αρχές του κράτους δικαίου υπαγορεύουν ισονομία και ισοπολιτεία» και ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, ανεξαρτήτως ιδιότητας». Παράλληλα, το δικαστήριο υποδεικνύει στην απόφασή του ότι τα διερευνώμενα αδικήματα σε βάρος του κ. Σύκα δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή, είτε εντός είτε εκτός Βουλής.

Άρση ασυλίας για

πέντε βουλευτές

Μέχρι σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεων του Γενικού Εισαγγελέα, έχει άρει την ασυλία πέντε βουλευτών, προκειμένου να ανακριθούν και, κατ’ επέκταση, να δικαστούν για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων που δεν είχαν καμία σχέση με τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις:

1 Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκο Σύκα. Το Ανώτατο Δικαστήριο ήρε την ασυλία του στις 15 Ιανουαρίου 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη διερεύνηση υπόθεσης άσκησης βίας σε βάρος της συντρόφου του, η οποία, σημειωτέον, απέσυρε την καταγγελία. Ωστόσο, η ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

2 Δέκα χρόνια νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 10 Φεβρουαρίου 2016, το Ανώτατο Δικαστήριο ήρε την ασυλία του βουλευτή του ΔΗΣΥ και σήμερα ανεξάρτητου βουλευτή, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Καταδικάστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε χρηματικό πρόστιμο και σε στέρηση της άδειας οδήγησής του για έξι μήνες.

3 Έναν χρόνο πριν, τον Φεβρουάριο του 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο ήρε την ασυλία του βουλευτή της ΕΔΕΚ Φειδία Σαρίκα, προκειμένου να ανακριθεί για αδικήματα που αφορούσαν δωροληψία, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τη θητεία του ως δήμαρχος Πάφου. Ο Φ. Σαρίκας καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Πάφου σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για μίζες που έλαβε από εργοληπτικές εταιρείες που ανέλαβαν έργα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.

4 Το 1984, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΔΗΣΥ και δικηγόρου Γιώργου Γεωργίου, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για υπόθεση πλαστογραφίας.

5 Το 1961, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του «Πατριωτικού Μετώπου» Λεύκιου Ροδοσθένους, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για υπόθεση εκβιασμού πολίτη με σκοπό την απόσπαση χρημάτων.