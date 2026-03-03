Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 17χρονου για τον εμπρησμό οχήματος στη Λεμεσό

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 25/02/2026 στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.40 στις 25/02/2026, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 28χρονης, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην επαρχία Λεμεσού. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στους τοίχους της πολυκατοικίας.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί ακόμη ένας 32χρονος, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της συμπλήρωσης των αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

