Τέλος στις άδικες αυξήσεις ασφαλίστρων για οδηγούς άνω των 70 χρονών

Μια νομοθετική πρωτοβουλία με σαφή κοινωνική στόχευση, η οποία αποσκοπεί στην άρση των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τρίτης ηλικίας στον τομέα της ασφάλισης οχημάτων, τίθεται σήμερα προς ψήφιση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής. Η πρόταση νόμου στοχεύει ειδικότερα στον περιορισμό των αυξημένων ασφαλίστρων που καλούνται να καταβάλουν οι οδηγοί με τη συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας τους, επιδιώκοντας τη διασφάλιση δικαιότερης και αναλογικότερης μεταχείρισης.

Η εξέλιξη της ψηφοφορίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αγγίζει άμεσα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και προστασίας των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων οδηγών. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πρόταση νόμου φαίνεται να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την ψήφισή της σε νόμο.

Η επίμαχη πρόταση νόμου κατατέθηκε από τη βουλεύτρια του Volt Αλεξάνδρα Ατταλίδου και εξετάστηκε κατά προτεραιότητα από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.

Οι πρόνοιες

Με την πρόταση νόμου απαγορεύεται ρητώς η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη άρνηση ασφαλιστικών εταιρειών να συνάψουν ασφαλιστική σύμβαση με οποιοδήποτε πρόσωπο. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

Περαιτέρω, καθιερώνεται η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να προβαίνουν σε ειδική, επαρκή και σαφή αιτιολόγηση σε περίπτωση άρνησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς και να κοινοποιούν την αιτιολογία αυτή εγγράφως στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό θεσπίζεται ένα πλαίσιο λογοδοσίας, το οποίο ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και διασφαλίζει τη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων.

Πρόσθετα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, η αποτροπή φαινομένων διακριτικής μεταχείρισης, η διασφάλιση ίσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στην ασφάλιση, καθώς και η εμπέδωση της λογοδοσίας εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου στις ασφαλιστικές εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται με την προτεινόμενη νομοθεσία, ενισχύοντας έτσι τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του ρυθμιστικού πλαισίου και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Γιατί επιβάλλεται να ψηφιστεί

Όπως δήλωσε στον «Π» η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται επιβεβλημένες, κατόπιν καταγγελιών ατόμων τρίτης ηλικίας για αδικαιολόγητες αυξήσεις ασφαλίστρων, οι οποίες επιβάλλονται χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση και χωρίς διαφάνεια ως προς τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με την κ. Ατταλίδου, η πρακτική αυτή συνιστά μορφή ηλικιακής διάκρισης. Παράλληλα, παρέθεσε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι, βάσει των καταγεγραμμένων δεδομένων, οι οδηγοί άνω των 70 ετών εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό εμπλοκής σε οδικά ατυχήματα και περιορισμένο αριθμό απαιτήσεων αποζημίωσης. Παρά ταύτα, καταγγέλλει η κ. Ατταλίδου, εξακολουθούν να υφίστανται αποκλεισμό χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αμφισβήτησης των αποφάσεων που τους αφορούν.

Η βουλεύτρια του Volt αναφέρθηκε σε έκθεση της επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2025, στην οποία καταγράφεται η άρνηση ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη σε άτομα άνω των 70 ετών, γεγονός, που, σύμφωνα με την ίδια, επιβεβαιώνει την ανάγκη θεσμικής παρέμβασης για την αποτροπή πρακτικών αποκλεισμού λόγω ηλικίας.

Ειδικότερα, στην έκθεση της επιτρόπου επισημαίνεται η ανάγκη θέσπισης ενός δεσμευτικού ρυθμιστικού πλαισίου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή εξατομικευμένων, επαρκώς αιτιολογημένων απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η σημασία της ενίσχυσης της διαφάνειας μέσω της παροχής σαφών, κατανοητών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών αναφορικά με τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Στην έκθεση της επιτρόπου προτείνεται, επίσης, η εξέταση και υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων θεσμοθετημένης προστασίας των ηλικιωμένων, κατά τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη.

«Καλώ τα κόμματα

να την ψηφίσουν»

Στην κατακλείδα της τοποθέτησής της στον «Π», η Αλεξάνδρα Ατταλίδου κάλεσε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν, κατά τη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής, την επίμαχη πρόταση νόμου που κατέθεσε.

Συγκεκριμένα, δήλωσε επί λέξει τα εξής: «Οι άνθρωποι που σήμερα τιμωρούνται λόγω ηλικίας είναι η γενιά που στήριξε το κοινωνικό και οικονομικό οικοδόμημα της χώρας. Δεν μπορούμε να τους ζητούμε ιατρικές εξετάσεις για να οδηγούν και, ταυτόχρονα, να τους αφήνουμε χωρίς καμία εγγύηση πρόσβασης στην υποχρεωτική ασφάλιση. Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου».

Η χρηματοοικονομική επίτροπος

Κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η χρηματοοικονομική επίτροπος, Βαλεντίνα Γεωργιάδου, συμφώνησε με τις πλείστες πρόνοιές της, εκφράζοντας ωστόσο την αντίθεσή της όσον αφορά την πρόνοια για έκδοση απόφασης εκ μέρους της εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού παραπόνου. Όπως επισήμανε, η πρόνοια αυτή ενδέχεται να αντίκειται στις πρόνοιες του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου. Επιπλέον, εξέφρασε τον προβληματισμό της αναφορικά με την πρόνοια στο εδάφιο (1) του άρθρου 3Γ για την υποχρέωση τήρησης εσωτερικών διαδικασιών στις ασφαλιστικές εταιρείες για την εξέταση παραπόνων των ασφαλιζομένων.

Προειδοποίηση τριών μηνών

Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής, απασχόλησε τους βουλευτές η προθεσμία διαβίβασης της αιτιολόγησης από τον ασφαλιστή σε περίπτωση πρόθεσης τερματισμού της ασφαλιστικής σύμβασης, η οποία, με βάση τη σχετική πρόνοια στην πρόταση νόμου, πρέπει να παρέχεται γραπτώς τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης. Οι βουλευτές της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκριναν σκόπιμο όπως η εν λόγω προθεσμία επεκταθεί σε τρεις μήνες, καθώς υποβοηθά στη λειτουργία του μηχανισμού εξώδικης επίλυσης διαφορών και ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, παρέχοντας παράλληλα επαρκές χρονικό περιθώριο στον ασφαλιζόμενο για την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται από την πρόταση νόμου ή/και για την αναζήτηση εναλλακτικής ασφαλιστικής κάλυψης.