Χάρτης με τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αφήσει δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή, ενώ οι αριθμοί των θυμάτων αυξάνονται δυστυχώς καθημερινά.

Οι απώλειες σε κάθε χώρα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το Aljazeera, 12 χώρες έχουν υποστεί πλήγματα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 50 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 335 έχουν τραυματιστεί, ενώ στο Ιράκ οι επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 2 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 5. Στο Ιράν, η κατάσταση είναι δραματική με 1.045 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ στο Ισραήλ οι απώλειες ανέρχονται σε 11 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Άλλες χώρες της περιοχής έχουν επίσης επηρεαστεί: στην Ιορδανία καταγράφηκαν 5 τραυματίες, στο Κουβέιτ 4 νεκροί και 35 τραυματίες, στο Μπαχρέιν 1 νεκρός και 4 τραυματίες, στο Κατάρ 16 τραυματίες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 3 νεκροί και 68 τραυματίες, ενώ στο Ομάν 1 νεκρός και 5 τραυματίες. Στη Σαουδική Αραβία δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Οι απώλειες των ΗΠΑ

Στον στρατιωτικό τομέα, οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει 6 νεκρούς και 18 τραυματίες. Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν καθώς οι πληροφορίες επικαιροποιούνται και οι επιθέσεις συνεχίζονται. Οι διεθνείς αρχές καλούν για ψυχραιμία και διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω απωλειών.

