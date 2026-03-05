Λίβανος: Με στρατιωτική εμφάνιση ο πρόεδρος Αούν – Κήρυξε ως παράνομη την Χεζμπολάχ (Βίντεο)

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, αντικατέστησε, κατά το σημερινό του διάγγελμα, την πολιτική του ενδυμασία με στρατιωτική.

Live: Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι - «Ενισχύουμε την αεράμυνα για την κοινή μας ασφάλεια», λέει ο Βρετανός ΥΠΑΜ

Live: Πύραυλοι και drones του Ιράν χτύπησαν αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν και αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη (βίντεο)

Υπενθυμίζεται πως πριν αναλάβει ως πρόεδρος του Λιβάνου, διετέλεσε αρχηγός του γενικού επιτελείου των λιβανέζικων στρατιωτικών δυνάμεων.

Μάλιστα, έθεσε εκτός νόμου τη Χεζμπολάχ, ανακοινώνοντας σαφή και ρητή στρατιωτική αντιπαράθεση εναντίον της.

Στους 77 οι νεκροί μέσα σε τέσσερις ημέρες ισραηλινών επιθέσεων

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, έχουν αφήσει συνολικά 77 νεκρούς και 527 τραυματίες.

Δεν είναι σαφές πόσα από τα θύματα είναι άμαχοι. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε επίσης νωρίτερα ότι έχουν χάσει τη ζωή τους επτά παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι μέλη δύο οικογενειών, σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, ενώ ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε την εντολή εκκένωσης τεράστιων περιοχών στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανέφερε κρατικό ΜΜΕ.

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ τη Δευτέρα- να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ- για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο, με το Ισραήλ να ανταποδίδει με επιθέσεις σε στόχους της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

naftemporiki.gr