Μέση Ανατολή: 23.000 Ινδοί ναυτικοί και 32 ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα στην περιοχή

Η πρωτοφανής ένταση στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις σε Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς, με περίπου 23.000 Ινδούς ναυτικούς να εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Αραβικής Θάλασσας και του Κόλπου του Ομάν.

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, με στόχο, όπως δηλώνει η Ουάσινγκτον, την εξάλειψη του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Σε αντίδραση, το Ιράν έχει αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο διάδρομο που μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Στον Περσικό Κόλπο παραμένουν εγκλωβισμένα 36 πλοία υπό ινδική σημαία, μεταφέροντας κυρίως πετρέλαιο, εμπορικό φορτίο και υγροποιημένο αέριο.

Στο ίδιο μέτωπο, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την περιοχή και φροντίζει για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων. Επικαιροποιημένα στοιχεία από τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή - Περσικός Κόλπος, Αραβική Θάλασσα και Κόλπος του Ομάν - βρίσκονται 32 πλοία με ελληνική σημαία, εκ των οποίων 10 εντός του Περσικού Κόλπου και 3 στις προσβάσεις.

Συνολικά, στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, των Στενών του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν βρίσκονται 160 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών σημαίων.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι υπήρξε μείωση των πλοίων στην περιοχή, από 215 χθες το πρωί σε 160 σήμερα.

Πηγή: lifo.gr