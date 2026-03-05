Οριάνα Φαλάτσι: Η στιγμή που πέταξε το τσαντόρ μπροστά στον Χομενεΐ (Βίντεο)

Μία από τις πιο διάσημες στιγμές στην ιστορία της πολιτικής δημοσιογραφίας εκτυλίχθηκε το 1979 στο Ιράν, όταν η Ιταλίδα δημοσιογράφος Οριάνα Φαλάτσι, σε συνέντευξη με τον Αγιατολάχ Χομενεΐ, έβγαλε το τσαντόρ που της είχαν επιβάλει και το πέταξε μπροστά του. Η κίνηση αυτή έμεινε ως σύμβολο σύγκρουσης ανάμεσα στη δημοσιογραφική ελευθερία και τον θρησκευτικό αυταρχισμό.

Πιο συγκεκριμένα το 1979, λίγο μετά την Ιρανική Επανάσταση, η Οριάνα Φαλάτσι ταξίδεψε στο Ιράν για να πάρει συνέντευξη από τον Αγιατολάχ Χομενεΐ, τον ηγέτη της νέας ισλαμικής εξουσίας.

Για να γίνει δεκτή στη συνάντηση, αναγκάστηκε να φορέσει τσαντόρ, το μαύρο πέπλο που κάλυπτε πλήρως τις γυναίκες και είχε καταστεί υποχρεωτικό μετά την επανάσταση. Η συζήτηση όμως εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση.

Η Φαλάτσι έθεσε ευθέως το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών και της κοινωνικής τους θέσης στο νέο καθεστώς. Όταν ο Χομενεΐ της απάντησε ότι «αν δεν της αρέσει η ισλαμική ενδυμασία δεν είναι υποχρεωμένη να τη φορά», εκείνη σηκώθηκε και απάντησε: «Σας ευχαριστώ. Θα βγάλω αυτό το ηλίθιο μεσαιωνικό κουρέλι αμέσως». Στη συνέχεια έβγαλε το τσαντόρ μπροστά του και το άφησε στο πάτωμα.

Η κίνηση αιφνιδίασε τον Ιρανό ηγέτη, ο οποίος αποχώρησε προσωρινά από το δωμάτιο. Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα και έμελλε να γίνει μία από τις πιο γνωστές στην ιστορία της δημοσιογραφίας.

Η δημοσιογράφος που δεν φοβόταν κανέναν

Η Οριάνα Φαλάτσι γεννήθηκε το 1929 στη Φλωρεντία και έγινε μία από τις πιο γνωστές πολιτικές δημοσιογράφους του 20ού αιώνα.

Από πολύ νωρίς ακολούθησε τη δημοσιογραφία και έγινε πολεμική ανταποκρίτρια σε σημαντικές συγκρούσεις, όπως στον πόλεμο του Βιετνάμ. Παράλληλα, πήρε συνεντεύξεις από κορυφαίους ηγέτες της εποχής, ανάμεσά τους τον Χένρι Κίσινγκερ, τον Γιασέρ Αραφάτ και τον Σάχη του Ιράν.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τους συνομιλητές της: χωρίς φόβο, με άμεσες ερωτήσεις και έντονη προσωπική παρουσία. Για πολλούς, άλλαξε τον τρόπο που γίνονται οι πολιτικές συνεντεύξεις.

Ο μεγάλος έρωτας με τον Αλέκο Παναγούλη

Ένα από τα πιο προσωπικά κεφάλαια της ζωής της συνδέεται με την Ελλάδα.

Η Φαλάτσι γνώρισε τον Έλληνα αντιστασιακό και ποιητή Αλέκο Παναγούλη στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ήρθε στην Ελλάδα για να του πάρει συνέντευξη μετά την αποφυλάκισή του από τη δικτατορία.

Ο Παναγούλης είχε γίνει σύμβολο αντίστασης επειδή είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και είχε υποστεί σκληρά βασανιστήρια στις φυλακές της χούντας. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε έναν βαθύ έρωτα και οι δύο τους έζησαν μαζί για αρκετά χρόνια.

Το 1976 ο Παναγούλης σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα, γεγονός που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και ερωτήματα. Η Φαλάτσι δεν ξεπέρασε ποτέ τον θάνατό του και αργότερα έγραψε το βιβλίο «Ένας Άνδρας», αφιερωμένο στη ζωή και τον αγώνα του.

Η Οριάνα Φαλάτσι πέθανε το 2006 στη Φλωρεντία, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις.

Για τους υποστηρικτές της υπήρξε σύμβολο θάρρους και ανεξαρτησίας. Για τους επικριτές της, μια ακραία και συχνά προκλητική φωνή. Ωστόσο, ακόμη και οι αντίπαλοί της αναγνωρίζουν ότι η στιγμή που πέταξε το τσαντόρ μπροστά στον Χαμενεΐ παραμένει μία από τις πιο ισχυρές εικόνες της δημοσιογραφίας του 20ού αιώνα.

Πηγή: huffingtonpost.gr