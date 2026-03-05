Ποιοι είναι οι Κούρδοι του Ιράν

Οι Κούρδοι αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες εθνοτικές ομάδες στη Μέση Ανατολή που δεν διαθέτει δικό της ανεξάρτητο κράτος. Ο πληθυσμός τους παγκοσμίως εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 25 και 45 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν σε μια ορεινή ζώνη που εκτείνεται σε τμήματα του Ιράν, του Ιράκ, της Τουρκίας, της Συρίας και της Αρμενίας.

Δεν υπάρχουν επίσημα και ακριβή στοιχεία για τον αριθμό τους, καθώς πολλές χώρες της περιοχής δεν καταγράφουν την εθνοτική καταγωγή στις απογραφές. Υπολογίζεται πάντως ότι περίπου οι μισοί Κούρδοι της περιοχής ζουν στην Τουρκία, όπου αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα.

Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Συμμαχικές Δυνάμεις είχαν προτείνει τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους στην περιοχή που σήμερα ανήκει στην ανατολική Τουρκία. Το σχέδιο αυτό όμως εγκαταλείφθηκε, όταν η νεοσύστατη τουρκική κυβέρνηση το απέρριψε.

Οι περισσότεροι Κούρδοι είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, ωστόσο ο κουρδικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία θρησκευτικών, πολιτιστικών και πολιτικών παραδόσεων, καθώς και από διαφορετικές διαλέκτους της κουρδικής γλώσσας.

Οι Κούρδοι στο Ιράν

Στο Ιράν, οι Κούρδοι εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 8% έως 17% του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης. Οι κουρδικές περιοχές βρίσκονται κυρίως στα δυτικά της χώρας και εδώ και δεκαετίες αποτελούν εστία αιτημάτων για μεγαλύτερη αυτονομία, πολιτικά δικαιώματα ή ακόμη και ανεξαρτησία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν καταγράψει εκτεταμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος των Κούρδων στο Ιράν. Μεταξύ άλλων αναφέρονται περιορισμοί στη διδασκαλία της κουρδικής γλώσσας, δυσκολίες στην επίσημη καταχώριση κουρδικών ονομάτων και αυθαίρετες συλλήψεις ακτιβιστών.

Ένοπλες ομάδες και η τρέχουσα συγκυρία

Ένοπλες κουρδικές οργανώσεις του Ιράν βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση με το καθεστώς της Τεχεράνης. Πολλές από αυτές δραστηριοποιούνται από βάσεις κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν και διαθέτουν χιλιάδες μαχητές.

Στο σημερινό πολεμικό περιβάλλον, η κουρδική διάσταση επανέρχεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η CIA φέρεται να εργάζεται για τον εξοπλισμό κουρδικών δυνάμεων στο Ιράν, με στόχο την υποκίνηση ευρύτερης εξέγερσης κατά του καθεστώτος.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές ιρανοκουρδικές οργανώσεις έχουν δημοσιοποιήσει ανακοινώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι επίκειται δράση, καλώντας παράλληλα στελέχη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να αποστατήσουν.

Σε ένα ήδη εκρηκτικό περιφερειακό περιβάλλον, η στάση των Κούρδων θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την επόμενη φάση της σύγκρουσης.

