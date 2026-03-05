Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέα ταξιδιωτική οδηγία ΗΒ για Κύπρο - Δεν μπορεί να αποκλείσει επίθεση στη Βάση του

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του HB για την ασφάλεια, η περιφερειακή ένταση δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους και έχει ήδη προκαλέσει διαταραχές στα ταξίδια.

Επικαιροποιημένη ταξιδιωτική ενημέρωση δημοσιεύθηκε στις 5 Μαρτίου 2026 στον επίσημο ιστότοπο του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο δεν μπορούν να αποκλειστούν, ενώ παράλληλα επισημαίνονται αυξημένοι κίνδυνοι ασφαλείας λόγω της κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Στη σχετική ενημέρωση γίνεται αναφορά και στο περιστατικό της περασμένης Κυριακής στις Βάσεις Ακρωτηρίου, χαρακτηρίζοντάς την ως «ύποπτη πρόσκρουση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone)».

Η Βρετανία ενημερώνει στη νέα αυτή ταξιδιωτική οδηγία ότι οι Βρετανοί υπήκοοι που βρίσκονται στις Περιοχές Βάσεων καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων, μεταξύ άλλων μέσω της ενημέρωσης που παρέχεται από τη σελίδα τους στο Facebook. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι Bρετανοί πολίτες που βρίσκονται στο έδαφος που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τυχόν οδηγίες που εκδίδουν οι τοπικές κυπριακές αρχές.

 

