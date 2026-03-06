Μαθαίνουν να ζουν με σειρήνες στο Ακρωτήρι - Που αποδίδουν τους συνεχείς συναγερμούς πηγές του «Π»

Εκεί που νόμιζαν στο Ακρωτήρι ότι με τις μέρες να περνούν η κρίση θα σταματούσε και θα επέστρεφαν στην κανονικότητά τους τελικά φαίνεται ότι θα αναγκαστούν να μάθουν να ζουν με τις σειρήνες. Μέσα σε ούτε 24 ώρες, το σύστημα συναγερμού της στρατιωτικής περιοχής των Βρετανικών Βάσεων ήχησε για τρεις φορές, χωρίς όμως να εντοπιστεί οποιοδήποτε αντικείμενο που να είχε ως στόχο να κτυπήσει όντως τις Βάσεις. Εν αντιθέσει μάλιστα με το πρώτο χτύπημα τα ξημερώματα της Δευτέρας όπου οι σειρήνες ηχούσαν για ώρες, σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, όπου ήχησαν σειρήνες, ήταν για μερικά μόλις λεπτά, χωρίς καν να χρειαστεί να απογειωθούν μαχητικά αεροπλάνα μέσα από τη Βάση για αναχαίτιση.

Η κατάσταση αυτή παρατείνει την αναστάτωση των κατοίκων αφού φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα εκείνες οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την επιστροφή στα σπίτια τους, τουλάχιστον σε απόλυτη κανονικότητα. Επισήμως το καθεστώς εκκένωσης του χωριού ισχύει μέχρι και σήμερα το μεσημέρι αλλά αναμένεται ότι θα παρθεί απόφαση για ανανέωση της οδηγίας τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Βρετανικών Βάσεων. Επίσημα ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση και ανακοινώσεις θα υπάρξουν σήμερα μετά τις συσκέψεις των αρμοδίων. Μέχρι τότε, αν και υπό εκκένωση, την κοινότητα συνεχίζουν να επισκέπτονται κυρίως τις πρωινές ώρες εκατοντάδες κάτοικοι, ενώ αυξομειώνεται ο αριθμός όσων μένουν πίσω, ανάλογα και με το τι επικρατεί.

Πάντως το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον αρκετά περιστατικά συναγερμού, τα οποία τελικά δεν καταλήγουν σε πραγματική απειλή, δημιουργεί ένα ζήτημα έλλειψης εμπιστοσύνης στον κόσμο. Αρκετοί είναι εκείνοι μάλιστα που σχολιάζουν ότι έχει χαθεί το νόημα του συναγερμού. Από το βράδυ της Τετάρτης οι σειρήνες χτύπησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Αρχικά την Τετάρτη το βράδυ λίγο πριν τις 11 το βράδυ, ακολούθως το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:20, ενώ κτύπησαν εκ νέου στις 16:27 το απόγευμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, στις δύο τελευταίες, έτυχε ο συναγερμός να σημάνει την ώρα που βρισκόταν εντός της Βάσης Ακρωτηρίου ο Βρετανός υπουργός Άμυνας. Πήγες του «Π» αποδίδουν τους συναγερμούς στον πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας όλων των δυνάμεων που είναι στην περιοχή, οι οποίες με το που εντοπίζουν κάτι ενεργοποιούν τα συστήματα ασφαλείας, προκαλώντας τα λεγόμενα false alarm ή false positive. Σχετικά τώρα με το περιστατικό της Τετάρτης το βράδυ, όπου το αντικείμενο εντοπίστηκε μόλις στα τρία μίλια από τις βάσεις, φαίνεται να μην ήταν εχθρικό drone και η ενεργοποίηση του συναγερμού οφειλόταν σε ασυνεννοησία.

Καθησυχάζουν την τοπική κοινωνία

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, ο οποίος βρέθηκε χθες στις Βάσεις Ακρωτηρίου, συναντήθηκε και με τον δήμαρχο και αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου με τους οποίους συζήτησε την όλη κατάσταση που εξελίσσεται στην περιοχή. Οι εκπρόσωποι της τοπικής Αρχής έθεσαν έντονα την ανάγκη δημιουργίας καταφυγίων αλλα και καλύτερου σχεδιασμού των σχεδίων εκκένωσης της περιοχής, λόγω της εγγύτητάς της με τις Βάσεις. Παράλληλα, εξέφρασαν παράπονα για τη μη πλήρη κάλυψη του κόστους διαμονής ευάλωτων ομάδων και οικογενειών με μικρά παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Βρετανός υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι Βάσεις θα καλύψουν τα έξοδα διαμονής από την περασμένη Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα για τις ευάλωτες ομάδες, ενώ ζήτησε με την εκτόνωση της κρίσης να υπάρξει συνάντηση για καταγραφή των αιτημάτων.

Το Ακρωτήρι επισκέφθηκε χθες και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο οποίος πραγματοποίησε σύσκεψη στα γραφεία του δημοτικού διαμερίσματος, με τις τοπικές Αρχές και υπηρεσιακούς του πολιτικού προσωπικού των Βρετανικών Βάσεων, μεταφέροντας μήνυμα καθησυχασμού και συντονισμού για επιστροφή στην κανονικότητα. Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη υπουργού της κυβέρνησης στο Ακρωτήρι από τη Δευτέρα.