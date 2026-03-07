Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με αλληλοκάλυψη η θωράκιση της Κύπρου

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες, που διαθέτουν τα μέσα που συμμετέχουν στον συνασπισμό δυνάμεων, παρέχουν μια πολυεπίπεδη προστασία, που φτάνει στο υψηλότερο υπό τις περιστάσεις επίπεδο

Με την ανάπτυξη όλων των μέσων, πλωτών, εναέριων αλλά και των χερσαίων, η αντιαεροπορική ομπρέλα που δημιουργείται στην Κύπρο, παρέχει μια ισχυρή κάλυψη, για οποιαδήποτε απειλή. Παρά το γεγονός, ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αδιαπέραστη, σχηματίζεται ένα πλέγμα αλληλοκάλυψης με σύγχρονα μέσα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που μειώνει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί ένα νέο πλήγμα, παρόμοιο με αυτό της περασμένης Κυριακής στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.  Αρμόδια στρατιωτική πηγή, εξήγησε στον «Π» ότι η επιλογή των μέσων που στάλθηκ...

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑΙΡΑΝΑΜΥΝΑστρατιωτικοί εξοπλισμοίΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΠΟΛΕΜΟΣΕΛΛΑΔΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

