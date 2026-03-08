Με τεράστια επιτυχία και νέο ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε ο 28ος TUI Cyprus Marathon στην Πάφο

Σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού εξελίχθηκε το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου 2026 στην Πάφο, καθώς ο 28ος TUI Cyprus Marathon στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο ιστορικότερος Μαραθώνιος της Κύπρου, ο οποίος διεξάγεται ανελλιπώς από το 1999, κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 5.000 δρομείς από 66 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης με χαμόγελα και ανεξάντλητη ενέργεια. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η διοργάνωση σημείωσε ένα τεράστιο ορόσημο, καθώς οι ξένοι δρομείς υπερτέρησαν αριθμητικά των μόνιμων κατοίκων Κύπρου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του TUI Cyprus Marathon ως ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός που ενισχύει ραγδαία τον αθλητικό τουρισμό του νησιού μας κατά τη χειμερινή περίοδο. Η τεράστια σημασία της διοργάνωσης υπογραμμίστηκε και από τον Υφυπουργό Τουρισμού, κ. Κώστα Κουμή, ο οποίος στηρίζει σταθερά και έμπρακτα το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός της πόλης της Πάφου. Η εκδήλωση στηρίζεται έμπρακτα και από τον Δήμο Πάφου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ανθή Λεωνίδου Στρόππου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πάφου, ο Μαραθώνιος δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου, αλλά μια διοργάνωση που προβάλλει την Πάφο στο εξωτερικό και ενισχύει ουσιαστικά την τοπική κοινωνία. Η έλευση χιλιάδων επισκεπτών στηρίζει τα ξενοδοχεία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους της Πάφου, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο με τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, καθιστώντας τον αγώνα έναν από τους κύριους πυλώνες του αθλητικού τουρισμού για την Κύπρο. Το αγωνιστικό πρόγραμμα κορυφώθηκε το πρωινό της Κυριακής, 8 Μαρτίου. Στην μαγευτική διαδρομή του Μαραθωνίου, με εκκίνηση την ιστορική Πέτρα του Ρωμιού και τερματισμό το Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου, μεγάλος νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Laszlo Tarnai από την Ουγγαρία, ο οποίος έσπασε το Ρεκόρ Διαδρομής με χρόνο 2:19:38. Στις γυναίκες, την πρώτη θέση κατέκτησε η Karen Williamson από την Αγγλία με χρόνο 3:08:31. Στον εξαιρετικά γρήγορο και επίπεδο Ημιμαραθώνιο, την πρώτη θέση κατέκτησε ο γνώριμος Γιώργος Τοφή τερματίζοντας σε 1:09:31, ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Monika Szorek Heitzman από την Πολωνία με χρόνο 1:25:04. Στον Αγώνα Δρόμου 10χλμ, την πρώτη θέση κατέκτησαν ο Ανδρέας Προδρόμου (33:13) και η Dr. Bogdandi Virag (37:44) αντίστοιχα. Η αυλαία της μεγάλης διοργάνωσης είχε ανοίξει το απόγευμα του Σαββάτου με το δημοφιλές 5km Sunset Run. Στη γραφική παραθαλάσσια διαδρομή δίπλα στο Κάστρο, νικητής στους άνδρες στέφθηκε και πάλι ο Γιώργος Τοφή με χρόνο 15:41 και στις γυναίκες η Μαρία Παναγιώτου με χρόνο 19:48. Ο 28ος TUI Cyprus Marathon, ο οποίος για 11η χρονιά ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Στέλιου Κυριακίδη, του θρυλικού μαραθωνοδρόμου που δόξασε την Κύπρο και την Ελλάδα με τη νίκη του στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946, προσέφερε μοναδικές συγκινήσεις. Κατά μήκος των διαδρομών, τα επίσημα Cheering Zones έδωσαν ρυθμό με μουσική και τύμπανα στους αθλητές, ενώ στο σημείο τερματισμού στο Λιμανάκι της Πάφου είχε στηθεί μια τεράστια γιορτή. Οι δρομείς γιόρτασαν τον τερματισμό τους με παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς, μουσική, δωρεάν μπύρα και τον λαμπερό ήλιο της Μεσογείου. Η εμπειρία του 28ου TUI Cyprus Marathon ολοκληρώνεται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο την Τρίτη, 10 Μαρτίου, με τη διεξαγωγή του Cyprus Wine Run στο γραφικό χωριό Λετύμπου, όπου οι συμμετέχοντες θα τρέξουν 5 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αμπελώνες, καταλήγοντας σε μια γιορτή με τοπικά εδέσματα και κυπριακό κρασί. Η διοργανώτρια εταιρεία Running in Cyprus ευχαριστεί θερμά τους χιλιάδες δρομείς, τους εκατοντάδες εθελοντές, καθώς και τους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης: την TUI, το Υφυπουργείο Τουρισμού, την ΕΤΑΠ Πάφου, τον Δήμο Πάφου, τις εταιρείες DHL Express Κύπρου, Scaffolding Solutions, Atlantic Insurances και Skroutz, το τηλεοπτικό κανάλι ΟΜΕΓΑ, τον ραδιοφωνικό σταθμό Super Sport 104, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Αγρός», την μπύρα Λέων, την 361 degrees, τα ενεργειακά τζελ της Maurten, την εταιρεία AGETIS Supplements, τα GPS ρολόγια της COROS, καθώς και τις τοπικές αρχές για την άψογη συνεργασία. Το ραντεβού ανανεώνεται πλέον για τον 29ο TUI Cyprus Marathon, ο οποίος έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2027! Για πλήρη αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.CyprusMarathon.com