Ακρωτήρι: Σειρήνες το πρωί για απειλή ασφάλειας - Ήρθη ο συναγερμός

Σε μήνυμα που εκδόθηκε από τις Βρετανικές Βάσεις οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν εντός των οικιών τους μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Γύρω στις 10:20 το πρωί της Δευτέρας (09.03) ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού στην περιοχή του Ακρωτηρίου, στις Βρετανικές Βάσεις, λόγω απειλής ασφάλειας.

Σε μήνυμα που εκδόθηκε από τις Βρετανικές Βάσεις (ΒΒ) οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν εντός των οικιών τους μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ανθεκτικά και συμπαγή έπιπλα, για λόγους ασφαλείας.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο μήνυμα των Βάσεων.

Λίγη ώρα αργότερα εκδόθηκε νεότερη ενημέρωση, με την οποία ανακοινώθηκε η λήξη του συναγερμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν πλέον αρθεί και η κατάσταση επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς.

ΚΥΠΡΟΣΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΗΠΑΠΟΛΕΜΟΣΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

