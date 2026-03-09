Στα κατεχόμενα έξι τουρκικά F-16 και σύστημα αεράμυνας (φώτος)

Τη στιγμή που τα τουρκικά μαχητικά F-16 καταφθάνουν το πρωί της Δευτέρας στα κατεχόμενα καταγράφουν φωτογραφίες που δημοσιεύει ο τ/κ Τύπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αεροσκάφη θα σταθμεύσουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του αεροδρομίου Τύμπου.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσης ότι μαζί με τα μαχητικά έχει αναπτυχθεί και «σύστημα αεράμυνας». Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «εφόσον προκύψει ανάγκη, μπορούν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα».

Η ημερομηνία επιστροφής των αεροσκαφών στην Τουρκία δεν έχει γίνει γνωστή.