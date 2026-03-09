Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» για συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μακρόν-Μητσοτάκη (φώτος)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, φτάνουν σήμερα στην Κύπρο για να συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλέιας στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου με την αναμονή του ΠτΔ Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη οι οποίοι αναμένεται να συναντηθούν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η παρουσία των τριών ηγετών σε έναν χώρο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας υπογραμμίζει τον ρόλο της Κύπρου στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και τη στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου.

Στην Αεροπορική Βάση βρίσκονται εκπρόσωποι των ΜΜΕ από Κυπρο και εξωτερικό. Ανιχνευτικοί σκύλοι και ανιχνευτες των εκρηκτικών υλών χτένισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

