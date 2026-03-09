Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» για συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μακρόν-Μητσοτάκη (φώτος)

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλέιας στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου με την αναμονή του ΠτΔ Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη οι οποίοι αναμένεται να συναντηθούν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η παρουσία των τριών ηγετών σε έναν χώρο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας υπογραμμίζει τον ρόλο της Κύπρου στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και τη στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου.

Στην Αεροπορική Βάση βρίσκονται εκπρόσωποι των ΜΜΕ από Κυπρο και εξωτερικό. Ανιχνευτικοί σκύλοι και ανιχνευτες των εκρηκτικών υλών χτένισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.