Συν 5% στον συντελεστή δόμησης για νέα καταφύγια

Στη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, για την εφαρμογή ειδικού σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων, με στόχο την αύξηση του αριθμού των καταφυγίων και την ενίσχυση της δυνατότητας προστασίας του πληθυσμού σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, έκτακτων καταστάσεων και εχθρικής επίθεσης.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα γεωπολιτικά γεγονότα στην περιοχή της Κύπρου, έχει καταρτίσει σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων, ώστε να διευκολυνθεί άμεσα η επίτευξη του στόχου για αύξηση του αριθμού των καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας. Τα πολεοδομικά κίνητρα για τη δημιουργία νέων καταφυγίων θα αφορούν τόσο νέες όσο και υφιστάμενες αναπτύξεις, νοουμένου ότι είναι αδειοδοτημένες.

Τα κίνητρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα πολεοδομικά κίνητρα για τη δημιουργία νέων καταφυγίων θα αφορούν τα ακόλουθα:

Σε νέες αναπτύξεις που αφορούν ανέγερση κτηρίων με υπόγεια, θα παραχωρείται κίνητρο αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατά 5%. Σε περίπτωση που το εμβαδόν του τεμαχίου υπερβαίνει τα 1.000 τ.μ., η εν λόγω αύξηση θα υπολογίζεται με βάση μέγιστο εμβαδόν τα 1.000 τ.μ. ανεξαρτήτως του συνολικού μεγέθους του τεμαχίου. Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου και τυχόν συνεπακόλουθης υπέρβασης της οροφής του συντελεστή δόμησης, που καθορίζεται στο ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης, αυτή θα εγκρίνεται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Η πιο πάνω ρύθμιση δύναται να καλύπτει μέρος των υπόγειων χώρων στάθμευσης υφιστάμενων εγκεκριμένων αναπτύξεων. Σε περίπτωση που η χωροθέτηση χώρου υγιεινής θα είναι αντικειμενικά αδύνατη, η απαίτηση για τη δημιουργία τέτοιου χώρου δεν θα εφαρμόζεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα ισχύει το κίνητρο της αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατά 5%, ενώ επιπλέον η Πολεοδομική Αρχή δεν θα απαιτεί την εξαγορά των χώρων στάθμευσης που καταργούνται, ώστε να διευκολυνθεί η άμεση μετατροπή τέτοιων χώρων σε καταφύγια.

Διάρκεια τριών χρόνων

Το σχέδιο παροχής κινήτρων για τη δημιουργία νέων καταφυγίων θα έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο προτείνεται όπως τα κίνητρα ισχύσουν για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως εκτιμά το Υπουργείο Εσωτερικών, τα πιο πάνω κίνητρα αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην αύξηση του αριθμού των καταφυγίων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Πολιτικής Άμυνας, καταφύγια διατίθενται σήμερα για το 40%–45% του πληθυσμού.

Θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», με την έγκριση του σχεδίου παροχής κινήτρων από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώσει τις πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές, οι οποίες είναι οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, για την αναγκαιότητα εξέτασης των αιτήσεων που περιλαμβάνουν καταφύγια κατά προτεραιότητα, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου προστασίας του πληθυσμού.