Πυρκαγιά σε ανοικτό χώρο σχολείου στη Λεμεσό - Κάηκε παλιός εξοπλισμός

Τα αίτια φωτιάς που ξέσπασε σε ανοικτό χώρο της Β’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και επεκτάθηκε σε παλιό σχολικό εξοπλισμό διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, η φωτιά έγινε αντιληπτή το απόγευμα της Τετάρτης και για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Όπως διαπιστώθηκε η φωτιά ξέσπασε σε σωρό από παλιές ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονταν στον ανοικτό χώρο του σχολείου και επεκτάθηκε σε εφαπτόμενο χώρο, καλυμμένο με μεταλλικό σκέπαστρο, που περιείχε παλιό σχολικό εξοπλισμό.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έγινε είσοδος των πυροσβεστών από δυο διαφορετικά σημεία, με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, προσθέτει και σημειώνει η φωτιά κατασβέστηκε λίγο αργότερα, ενώ δεν διαφάνηκε να επηρεάστηκαν παρακείμενες αποθήκες. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.