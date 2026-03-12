Κι άλλο Πράσινο Σημείο αποκτά η Λάρνακα - Θα κοστίσει ένα εκατομμύριο ευρώ

Ένα εκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται ότι θα κοστίσει η κατασκευή Πράσινου Σημείου στη Λάρνακα, με τις εργασίες να προχωρούν κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με στόχο την ολοκλήρωση του μέχρι το καλοκαίρι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας.

Όπως σημειώνεται, «το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης στην επαρχία Λάρνακας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της επαρχίας».

Προστίθεται πως «μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές εργασίες, οι οποίες περιλάμβαναν τη γενική ισοπέδωση και τον καθαρισμό του οικοπέδου, καθώς και επιφανειακές εκσκαφές για την επίτευξη των απαιτούμενων υψομέτρων. Ακολούθησε η κατασκευή των τοίχων για τον υπερυψωμένο δρόμο και τα πρανή, καθώς και η επιχωμάτωση του δρόμου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή του πέδιλου του υπόστεγου, του τοίχου αντιστήριξης πίσω από αυτό, καθώς και των ρείθρων και της λίνιας στον χώρο».

Στα επόμενα στάδια των εργασιών «περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του χώρου, η κατασκευή θεμελίων και δαπέδων για τα βοηθητικά κτήρια (γραφείο φύλακα και χώρους υγιεινής), η κατασκευή θεμελίων του μηχανοστασίου πυρόσβεσης και η εγκατάσταση εξωτερικών αποχετεύσεων και ομβρίων υδάτων. Ακόμα περιλαμβάνονται η ανέγερση μεταλλικού υπόστεγου και μεταλλικών κτηρίων, η κατασκευή περιφράξεων και πυλών, η εγκατάσταση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών και η ολοκλήρωση των εσωτερικών οδοστρωμάτων, της σήμανσης και των χώρων πρασίνου».

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του Πράσινου Σημείου Λάρνακας, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΟΑ, «αναμένεται η μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, η βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης, η αντιμετώπιση των φαινομένων ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων και συνεπώς η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών».

ΚΥΠΕ