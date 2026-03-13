Διοικητικό Εφετείο: Εμπρόθεσμη η προσφυγή αστυνομικού - διαταγή για εκδίκασης επί της ουσίας

Το Διοικητικό Εφετείο ανέτρεψε πρωτόδικη απόφαση που είχε απορρίψει ως εκπρόθεσμη την προσφυγή αστυνομικού κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε πότε ακριβώς κοινοποιήθηκε σε αυτόν η επίδικη διοικητική πράξη. Η υπόθεση αφορά μέλος της Αστυνομίας από το 1997 και προαχθέντα σε Λοχία το 2011, ο οποίος είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας ακύρωση απόφασης σχετικής με τη μισθολογική του τοποθέτηση.

Ο Εφεσείων είχε τοποθετηθεί στην κλίμακα Α8 μετά την προαγωγή του και έλαβε μισθολογικές προσαυξήσεις σε μεταγενέστερα στάδια. Ωστόσο, υποστήριξε ότι συνάδελφοί του, με ίδια ή και μεταγενέστερη ημερομηνία πρόσληψης, έτυχαν ευνοϊκότερης μισθολογικής μεταχείρισης. Στις αρχές του 2019 απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών ζητώντας διευκρινίσεις και άρση της, κατά τον ίδιο, αδικίας. Η απάντηση δόθηκε με επιστολή ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2019.

Η προσφυγή του, η οποία καταχωρήθηκε στις 9 Μαΐου 2019, απορρίφθηκε πρωτοδίκως ως εκπρόθεσμη. Το Δικαστήριο έκρινε ότι από την ημερομηνία της επιστολής μέχρι την καταχώριση της προσφυγής είχαν παρέλθει 83 ημέρες, υπερβαίνοντας την προβλεπόμενη από το Άρθρο 146.3 του Συντάγματος προθεσμία των 75 ημερών. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της προθεσμίας δεν είχε τεθεί από τη Δημοκρατία, το Δικαστήριο το εξέτασε αυτεπαγγέλτως, ως θέμα δημόσιας τάξης. Έκρινε επίσης ότι ο αιτητής δεν προσκόμισε επαρκή μαρτυρία για να αποδείξει ότι έλαβε γνώση της επιστολής σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν.

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε έφεση. Το Διοικητικό Εφετείο, εξετάζοντας τον διοικητικό φάκελο, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει πότε η επίδικη επιστολή ταχυδρομήθηκε ούτε ότι απεστάλη στη σωστή διεύθυνση. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι η απλή αναγραφή ημερομηνίας σε μια επιστολή δεν συνιστά απόδειξη αποστολής της κατά την ίδια ημέρα, επισημαίνοντας ότι «Ούτε έχει η νομολογία- αντιθέτως- αποδεχθεί ως κανόνα ότι η ημερομηνία που φέρει μία επιστολή τεκμαίρεται ότι αποτελεί και την ημερομηνία αποστολής της».

Στην απόφασή του το Εφετείο έκρινε ότι το βάρος απόδειξης του εκπροθέσμου φέρει η διοίκηση και ότι οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την έναρξη της προθεσμίας πρέπει να επιλύεται υπέρ του διοικούμενου. Εφόσον δεν αποδείχθηκε η ημερομηνία αποστολής της επιστολής, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αφετηρία της προθεσμίας η 15η Φεβρουαρίου 2019.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Εφετείο ανέτρεψε την πρωτόδικη κρίση περί εκπροθέσμου, κρίνοντας ότι η προσφυγή τεκμαίρεται εμπρόθεσμη και ανέπεμψε την υπόθεση στο πρωτόδικο Δικαστήριο για εξέταση των υπόλοιπων ζητημάτων επί της ουσίας. Παράλληλα, επιδίκασε υπέρ του εφεσείοντος έξοδα ύψους 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τον Αστυνομικό εκπροσώπησε στο Δικαστήριο ο Δικηγόρος Δημοσθένης Στεφανίδης.