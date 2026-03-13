Στα 83,55 έτη το προσδόκιμο ζωής στην Κύπρο - Ψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ

Στα 83,55 έτη διαμορφώθηκε το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Κύπρο το 2024, επίπεδο υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Στην Κύπρο, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ανήλθε στα 81,5 έτη, ενώ για τις γυναίκες στα 85,6 έτη, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση στην ΕΕ σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση διαμορφώθηκε το 2024 στα 81,5 έτη, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,1 έτος σε σύγκριση με το 2023. Όπως επισημαίνει η Eurostat, το προσδόκιμο ζωής είχε μειωθεί το 2020 και το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει ανακάμψει και πλέον ξεπερνά τα επίπεδα του 2019, όταν ανερχόταν σε 81,3 έτη.

Με βάση τα στοιχεία, υψηλότερο προσδόκιμο ζωής καταγράφηκε στην Ισπανία (84 έτη), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (83,8 έτη) και την Ιταλία (83,7 έτη), ενώ η Κύπρος βρίσκεται αμέσως μετά με 83,55 έτη.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι υψηλότερες τιμές προσδόκιμου ζωής καταγράφηκαν στην Κοινότητα της Μαδρίτης με 85,7 έτη, ακολουθούμενη από τις ιταλικές περιφέρειες της Αυτόνομης Επαρχίας του Τρέντο και της Αυτόνομης Επαρχίας του Μπολτσάνο, αλλά και στην περιφέρεια της Στοκχόλμης στη Σουηδία, όπου το προσδόκιμο ζωής ανήλθε στα 85,0 έτη.

Αντίθετα, από τις πέντε περιφέρειες της ΕΕ με το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, οι τρεις βρίσκονται στη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα, στο Σεβεροζαπάντεν (73,9 έτη), στον Κεντρικό Σεβέρεν (74,9 έτη) και στη Βορειοανατολική Περιοχή (75,4 έτη). Οι άλλες δύο είναι η Μαγιότ στη Γαλλία (74,5 έτη) και η περιοχή της Βόρειας Ουγγαρίας Ουγγαρία (75,1 έτη).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2024 το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην ΕΕ ανήλθε στα 84,1 έτη, ενώ για τους άνδρες στα 78,9 έτη, γεγονός που σημαίνει ότι οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο 5,2 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες. Το χάσμα αυτό διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται στη Λετονία (9,8 χρόνια) και τη μικρότερη στην Ολλανδία (2,8 χρόνια).

Πηγή: ΚΥΠΕ