Politico: Υποψίες για ρήγμα στον Λευκό Οίκο – Η κρυφή διαφωνία Βανς με Τραμπ για τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε σκεπτικός απέναντι στο ενδεχόμενο αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν κατά την περίοδο που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οδηγούνταν στην απόφαση να κηρύξει τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν στο Politico δύο ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ο Βανς, ο οποίος επί μακρόν αμφισβητεί τις αμερικανικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, έχει υπερασπιστεί δημόσια τις επιχειρήσεις του Τραμπ στο Ιράν, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αποκάλυψαν ότι ο Αντιπρόεδρος είχε καταστήσει σαφή την αντίθεσή του κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών σταδίων. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν μήνες εικασιών που ήθελαν τον Βανς να είναι πολύ πιο συγκρατημένος όσον αφορά τη στρατιωτική δράση σε σχέση με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, ο Βανς είναι «σκεπτικός», «ανησυχεί για την επιτυχία» της επιχείρησης και «απλώς αντιτίθεται» στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο εν λόγω αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του πως ο ρόλος του Αντιπροέδρου είναι να παρέχει στον Πρόεδρο όλες τις πιθανές οπτικές γωνίες για το τι θα μπορούσε να συμβεί, όμως «μόλις ληφθεί η απόφαση, τάσσεται πλήρως στο πλευρό του Προέδρου».

Η καταγεγραμμένη δυσπιστία του Βανς απέναντι στην εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους, η οποία σφυρηλατήθηκε κατά τη θητεία του στο Σώμα των Πεζοναυτών στο Ιράκ, σε συνδυασμό με τον χαμηλών τόνων σχολιασμό του για τις επιτυχίες της επιχείρησης, έχουν τροφοδοτήσει σενάρια για ρήγμα μεταξύ των δύο ανδρών. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βανς διαφοροποιείται. Όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τους Χούθι στις αρχές του περασμένου έτους, ο Βανς φέρεται να έγραψε σε μια απόρρητη συνομιλία στο Signal με άλλους αξιωματούχους πως η κίνηση αυτή ήταν «λάθος».

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε τη Δευτέρα την ύπαρξη αυτής της απόκλισης, χωρίς ωστόσο να δείχνει ενοχλημένος. «Ο Βανς ήταν, θα έλεγα, φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από εμένα. Νομίζω ότι ήταν ίσως λιγότερο ενθουσιώδης για την έναρξη της επιχείρησης, αλλά παρέμεινε αρκετά ένθερμος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Mar-a-Lago.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Βανς, Taylor Van Kirk, απέδωσε τις πληροφορίες αυτές σε προσπάθειες διαρροών που στοχεύουν στην προβολή προσωπικών απόψεων τρίτων πάνω στον Αντιπρόεδρο, τονίζοντας ότι ο Βανς κρατά τις συμβουλές του προς τον Πρόεδρο ιδιωτικές. Παρομοίως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Anna Kelly, χαρακτήρισε τις προσπάθειες δημιουργίας χάσματος μεταξύ Τραμπ και Βανς ως «εντελώς άστοχες».

Ωστόσο, η δημόσια παρουσία του Βανς παραμένει προσεκτική. Ενώ υπεραμύνεται της καταστροφής των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν για να αποφευχθούν καταστάσεις τύπου Ιράκ ή Αφγανιστάν, αποφεύγει τους θριαμβευτικούς τόνους του Τραμπ. Όπως μεταδίδει το Politico, ο Βανς είχε δηλώσει ήδη δύο ημέρες πριν την έναρξη των πληγμάτων στην Washington Post πως θεωρεί τον εαυτό του «σκεπτικιστή των ξένων στρατιωτικών επεμβάσεων» και πως «όλοι προτιμάμε τη διπλωματική οδό».

Η στάση αυτή συνάδει με παλαιότερες δηλώσεις του, όπως το 2024 στον podcaster Tim Dillon, όπου υποστήριζε ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα αποτελούσε «τεράστιο αποπροσανατολισμό πόρων» και θα ήταν «εξαιρετικά δαπανηρός για τη χώρα».

