«Θα συνεχίσει το Pame Express», λέει η Cyprus Public Transport - Σε διαβούλευση με το Υπ. Μεταφορών για την έλλειψη οδηγών

Η Cyprus Public Transport (CPT) ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την παροχή της υπηρεσίας Pame Express, παρά τις σοβαρές ελλείψεις επαγγελματιών οδηγών, ενώ ανακοινώνει ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο για εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η CPT αναφέρει ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για μια συνάντηση υψηλής προτεραιότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών και τη συζήτηση των συνολικών λειτουργιών της εταιρείας.

Ως ένδειξη καλής θέλησης και δέσμευσης στη συνεργασία με το κράτος, η CPT λέει ότι αποφάσισε να διατηρήσει τη λειτουργία της υπηρεσίας, επισημαίνοντας όμως ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Παρά τις ακραίες επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή, με στόχο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα για τους επιβάτες μας», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Υπογραμμίζει ότι ο βασικός στόχος της παραμένει η μείωση της συμφόρησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι με την υποστήριξη του Υπουργείου μέσω νομοθετικών μέτρων και βελτιώσεων στις υποδομές, όπως οι ειδικές λωρίδες λεωφορείων, η εταιρεία δηλώνει αισιόδοξη για την μακροπρόθεσμη επιτυχία του έργου.

Η εταιρεία απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε στους επιβάτες της, διαβεβαιώνοντας ότι η συνέχιση της υπηρεσίας Pame Express αποτελεί ένδειξη της δέσμευσής της προς την κοινότητα και το δημόσιο συμφέρον.