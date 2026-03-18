Ενώπιον της αυριανής συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής τίθεται προς ψήφιση η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, με την οποία δύναται η Αστυνομία, για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, να ανακοινώνει και να δημοσιεύει εκ των προτέρων, σε καθημερινή βάση, τις γενικές περιοχές στις οποίες θα λειτουργούν οι 20 κινητές κάμερες (συσκευές φωτοεπισήμανσης), χωρίς όμως να αναφέρονται οι ώρες λειτουργίας τους. Η αρχική πρόταση νόμου υποχρέωνε την Αστυνομία να προβαίνει σε καθημερινή ενημέρωση των γενικών περιοχών όπου θα τοποθετούνται τα βανάκια με τις κάμερες. Ωστόσο, η υποχρεωτική ανακοίνωση μετατράπηκε τελικά σε δυνητική, μετά από υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας για να μην κριθεί ο νόμος αντισυνταγματικός, εφόσον ψηφιστεί. Όπως δήλωσε στον «Π» ο...
Κινητές κάμερες: Θα μας λένε που τις κρύβουν;
Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τίθεται αύριο προς ψήφιση η πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου. Η πρόνοια που όριζε την υποχρεωτική ενημέρωση του κοινού από την Αστυνομία για τις περιοχές που θα τοποθετούνται για έλεγχο απαλείφθηκε για να μην κριθεί αντισυνταγματική
