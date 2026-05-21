«Βόμβα» με 900 επικίνδυνες οικοδομές στη Λάρνακα - Τοιχοκόλλησαν τις ειδοποιήσεις εκκένωσης στο Madona Court

Η πολυκατοικία Madona Court, με 24 διαμερίσματα, στην περιοχή Φανερωμένης είναι το κτήριο που θα εκκενωθεί άμεσα, αφού κρίθηκε «επικίνδυνη οικοδομή» έπειτα από τους επιτόπιους ελέγχους που διενήργησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας και το ΕΤΕΚ. Χθες το πρωί ο ΕΟΑ προχώρησε στην τοιχοκόλληση επίσημων ειδοποιήσεων για άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Όθωνος (ενορία Αγίου Νικολάου). Οι ένοικοι έχουν προθεσμία τριών ημερών προκειμένου να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους. Από την υποχρεωτική εκκένωση επηρεάζεται κι ένα κατάστημα στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Στην ειδοποίηση αναφέρονται τα ακόλουθα: «Λόγω των σοβαρών και άμεσων κινδύνων που παρουσιάζει η οικοδομή για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων, αλλά και των περιοίκων αυτής, με τον κίνδυνο κατάρρευσης να είναι ορατός, υποχρεούστε να εκκενώσετε και να εγκαταλείψετε άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, όλους τους εσωτερικούς χώρους της πολυκατοικίας».

Οι ένοικοι έχουν προειδοποιηθεί ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, ο ΕΟΑΛ θα εκκενώσει μονομερώς την οικοδομή και θα την περιφράξει. Αύριο Παρασκευή (22/5) αναμένεται να γίνει τοιχοκόλληση ειδοποιήσεων εκκένωσης και στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην ενορία Χρυσοπολίτισσας, με 17 διαμερίσματα, η οποία επίσης κρίθηκε επικίνδυνη. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για το έκτακτο θέμα που προέκυψε στη Λάρνακα αναφέρει ότι η Πολιτική Άμυνα θα συνδράμει στην προσπάθεια των τοπικών Αρχών ως προς την εξεύρεση καταλυμάτων για προσωρινή φιλοξενία όσων εκ των διαμενόντων στις υπό αναφορά πολυκατοικίες δεν δύνανται να εξασφαλίσουν εναλλακτική στέγαση. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε τουριστική περίοδο, η συγκεκριμένη διευθέτηση θα ισχύσει για περίοδο μερικών εβδομάδων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επηρεαζόμενους να προβούν σε δικές τους διευθετήσεις για τη στέγασή τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση των πολυκατοικιών τους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΣ.

Άρση επικινδυνότητας

Στο μεταξύ, δύσκολο προβλέπεται το ερχόμενο καλοκαίρι για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Μία από τις σοβαρότερες παθογένειες που έχει κληρονομήσει ο Οργανισμός από την ημέρα σύστασής του, το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών, αναμένεται ότι θ’ απασχολήσει εκτενώς τον τοπικό ΕΟΑ, ο οποίος ήδη αποφάσισε την απορρόφηση πόρων και εργατικού προσωπικού από άλλα τμήματα στον Τομέα Επιβολής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Επικίνδυνων Οικοδομών, έτσι ώστε να μπορέσει ν’ ανταπεξέλθει στον μεγάλο φόρτο εργασίας. Αναφορικά με τις δύο πολυκατοικίες που κρίθηκαν επικίνδυνες και θα πρέπει να εκκενωθούν άμεσα, στην περιοχή Φανερωμένης και στην ενορία Χρυσοπολίτισσας, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους μιλώντας χθες στον "Π" διευκρίνισε ότι θα γίνει άρση της επικινδυνότητάς τους, με τους ιδιοκτήτες ν’ αποφασίζουν κατά πόσο θα κατεδαφιστούν ή θα γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες στα κτήρια.

«Επειδή οι πολυκατοικίες κρίθηκαν επικίνδυνες, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κατεδαφιστούν. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν την επιλογή, κατά πόσο θα τις κατεδαφίσουν ή θα προχωρήσουν με τα αναγκαία έργα στις οικοδομές αυτές», σημείωσε. Όσον αφορά τα περίπου 14 κτήρια που κρίθηκαν, εκ πρώτης όψεως, επικίνδυνα, ο Α. Χατζηχαραλάμπους είπε ότι μεταξύ αυτών είναι και κατοικίες σ’ όλους τους δήμους της επαρχίας Λάρνακας. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανέφερε ότι θα χρειαστεί, επίσης, άρση της επικινδυνότητας όλων των οικοδομών, ωστόσο δεν θα διαταχθεί απαραίτητα η εκκένωσή τους όπως συνέβη με τις περιπτώσεις των δύο πολυκατοικιών στην Φανερωμένη και την Χρυσοπολίτισσα. Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον περαιτέρω χειρισμό όλων των περιπτώσεων που αφορούν επικίνδυνες οικοδομές.

«Άγνοια για τις 900 οικοδομές»

Ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους παραδέχθηκε ότι το θέμα των ακατάλληλων κτηρίων αποτελεί, τη δεδομένη στιγμή, μεγάλο «πονοκέφαλο» για τον ΕΟΑ Λάρνακας, προσθέτοντας πως όλες οι προσπάθειες που γίνονται, αποσκοπούν στο ν’ αποτραπεί μία νέα τραγωδία, όπως συνέβη το Πάσχα στη Γερμασόγεια. «Δυστυχώς ο ΕΟΑ έχει κληρονομήσει πολλά προβλήματα και παθογένειες που δεν ήταν στο αρχικό του πλάνο. Πρόκειται για θέματα, τα οποία δεν έτυχαν του ανάλογου χειρισμού από τα προηγούμενα αρμόδια τμήματα. Για παράδειγμα, όταν ξεκινούσαμε τη λειτουργία του Οργανισμού, το καλοκαίρι του 2024, δεν γνωρίζαμε ότι σ’ ολόκληρη την επαρχία της Λάρνακας υπήρχαν πέραν των 900 δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών», είπε με νόημα…