Ζαβράντωνας: Έξι χρόνια φυλακή και τώρα νέα δίκη μετά την απόφαση-βόμβα του Εφετείου

Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη δικάσιμος για την επανεκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου (Ζαβράντωνα) μετά την απόφαση του Εφετείου για ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης.

Το Εφετείο με απόφασή του στις 11 Μαϊου ακύρωσε την καταδικαστική απόφαση που ήταν 22 χρόνια φυλάκιση και διέταξε επανεκδίκαση της υπόθεσης από το Κακουργιοδικείο. Σημειώνεται ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από διαφορετική σύνθεση του Κακουργιοδικείου ενώ κανένα μέλος δεν θα συμμετέχει που ήταν στην αρχική σύνθεση.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου, κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας, καταδικάστηκε στις 12.12.2022, με απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, για τα αδικήματα της κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α, ήτοι 15 κιλών και 16.4 γραμμαρίων κοκαΐνης. Τα αδικήματα, για τα οποία καταδικάστηκε, διαπράχθηκαν στις 16.1.2019 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 22 ετών. Με έφεση που καταχώρισε ο δικηγόρος του (Χρίστος Πουτζιουρής), βασισμένη σε εικοσιένα λόγους έφεσης και η επιβολή ποινής σε δυο λόγους έφεσης, επιχειρήθηκε ακύρωση της καταδίκης.

Με τον δεύτερο λόγο έφεσης προβάλλεται ότι το Κακουργιοδικείο που εκδίκασε την ποινική υπόθεση δεν ήταν ο φυσικός δικαστής του Εφεσείοντος, με αποτέλεσμα να παραβιασθεί το δικαίωμα του σε δίκαιη δίκη, εφόσον της ποινικής υπόθεσης αρχικά επιλήφθηκε Κακουργιοδικείο υπό διαφορετική σύνθεση, το οποίο με την ενδιάμεση απόφαση του ημερομηνίας 23.12.2020, έθεσε τη σφραγίδα του στην υπόθεση, θεμελιώνοντας την περαιτέρω πορεία της δίκης. Το Εφετείο, εξέτασε τον συγκεκριμένο λόγο έφεσης, καθώς έκρινε ότι εάν κρινόταν βάσιμος θα έπρεπε να παραμεριστεί η πρωτόδικη απόφαση.

Δύο βασικά ζητήματα

Για την επανεκδίκαση της υπόθεσης, απασχολούν έντονα δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, κατά πόσο θα εγερθεί θέμα να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος με όρους, μέχρι την ολοκλήρωση της επανεκδίκασης της υπόθεσης. Νομικοί κύκλοι θεωρούν δεδομένο ότι θα τεθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου το συγκεκριμένο θέμα. Σημειώνεται ότι ο ίδιος κατηγορούμενος είναι υπόδικος και για άλλη υπόθεση που εκδικάζεται από άλλο δικαστήριο με άλλα έξι πρόσωπα και αφορά κύκλωμα παράνομων δραστηριοτήτων.

Το άλλο ζήτημα που αφορά στην ουσία της εκδίκασης, σχετίζεται με την παρουσία ή όχι στην δίκη του βασικού μάρτυρα κατηγορίας ο οποίος μετά την καταδίκη του αποφυλακίστηκε. Μάλιστα σε δηλώσεις του ο Χρίστος Πουτζιουρής, δικηγόρος του Ζαβράντωνα, υποστήριξε ότι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του, έλαβε προεδρική χάρη κα αποφυλακίστηκε με όρο να αποχωρήσει από την Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία ή όχι του συγκεκριμένου μάρτυρα καθώς και το σύνολο του μαρτυρικού υλικού που θα τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου θα ξεκαθαρίσει με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Σε σχέση με την κράτηση του πελάτη του, ο κ. Πουτζιουρής είπε ότι παραμένει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου (σ.σ. σήμερα), προσθέτοντας ότι έχει ήδη εκτίσει σχεδόν έξι χρόνια φυλάκισης. Παράλληλα, συνέκρινε την περίπτωσή του με εκείνη άλλων δύο προσώπων που είχαν παραδεχθεί ενοχή στην ίδια υπόθεση, λέγοντας ότι ένας εξ αυτών είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκισης αλλά αποφυλακίστηκε μετά από τέσσερα χρόνια.

Σημειώνεται ότι το Εφετείο στην απόφαση του για ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης και την εντολή για επανεκδίκαση, αποφάσισε όπως ο Ζαβράντωνας παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την πρώτη δικάσιμο στο Κακουργιοδικείο.