Bloomberg για Κύπρο: Η επιστροφή των υπουργών της ΕΕ δεν σβήνει το σοκ στον τουρισμό

Για την πιεσμένη τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, η άφιξη αυτή την εβδομάδα 27 υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με κεντρικούς τραπεζίτες και αξιωματούχους θεωρείται μια καθυστερημένη αλλά αναγκαία ανάσα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, το κράτος-μέλος της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναζητά επειγόντως ώθηση στον τουρισμό, μετά το σοκ που προκάλεσε ιρανική επίθεση με drones και η οποία απομάκρυνε παραθεριστές από το νησί. Έπειτα από επιθέσεις σε βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση τον Μάρτιο, σύμμαχες χώρες έσπευσαν να ενισχύσουν την άμυνα της Κύπρου, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών ανέβαλαν τότε σημαντική συνάντησή τους που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εκεί.

Οι αφίξεις τουριστών κατέρρευσαν τον Μάρτιο κατά περισσότερο από 30% σε ετήσια βάση, ενώ τον Απρίλιο η πτώση άγγιξε σχεδόν το 28%. Οι κρατήσεις πακέτων διακοπών μειώθηκαν απότομα και ξενοδόχοι κάνουν λόγο για μαζικές ακυρώσεις από βασικές ευρωπαϊκές αγορές, καθώς πολλές κυβερνήσεις αναθεώρησαν τις ταξιδιωτικές οδηγίες τους προειδοποιώντας για κινδύνους ασφαλείας.

«Χάνουμε χρήματα καθημερινά», δήλωσε στο Bloomberg ο Μάριος Ελλήνας, γενικός διευθυντής του ομίλου Lordos Hotels, στον οποίο ανήκει μεταξύ άλλων το πεντάστερο Golden Bay Beach Hotel στη Λάρνακα. «Ο ανταγωνισμός είναι ασφυκτικός. Αλλά με τόσο υψηλό κόστος δεν μπορούμε καν να προσφέρουμε εκπτώσεις».

Η αναβολή της συνάντησης των υπουργών, που τελικά πραγματοποιείται την Παρασκευή στη Λευκωσία, αποτέλεσε ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα για την Κύπρο, καθώς η προεδρία της ΕΕ που ασκεί αυτό το διάστημα θεωρούνταν σπάνια ευκαιρία να προβάλει τη μακροχρόνια προσπάθεια αποκατάστασης της οικονομίας της. Η μοναδική άλλη φορά που η χώρα είχε αναλάβει την προεδρία της ΕΕ ήταν το 2012, μέσα στην κορύφωση της κρίσης χρέους που οδήγησε τελικά στη διάσωσή της.

Εκείνες οι δύσκολες εποχές μοιάζουν πλέον μακρινές. Η Κύπρος θεωρείται σήμερα παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, με ένα από τα ελάχιστα δημοσιονομικά πλεονάσματα στην ΕΕ και δημόσιο χρέος αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, ο πόλεμος δημιούργησε μια διαφορετική κρίση για τμήματα της τουριστικής οικονομίας του νησιού, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες έχουν προσωρινά περιοριστεί.

Παρότι το οικονομικό σοκ του πολέμου είναι παγκόσμιο, οι επιπτώσεις στην Κύπρο έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα στην Ευρώπη, καθώς συνδέονται άμεσα και με ζητήματα ασφάλειας. Η χώρα, που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Λιβάνου και της Συρίας, είναι πιο κοντά στη Βηρυτό απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι συνθήκες οδήγησαν τους υπουργούς Οικονομικών να αναβάλουν τη συνάντησή τους στα τέλη Μαρτίου, σε μια αρκετά σπάνια περίπτωση στην ιστορία της ΕΕ όπου λόγοι ασφαλείας ανέτρεψαν τέτοιου είδους ευρωπαϊκή σύνοδο. Η χρονική συγκυρία της πρώτης επίθεσης με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου την 1η Μαρτίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα καταστροφική, καθώς εκείνη την περίοδο «κλειδώνουν» συνήθως οι καλοκαιρινές κρατήσεις στον τουριστικό κλάδο.

Η Hermes Airports, που διαχειρίζεται τα διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου, κατέγραψε πτώση αφίξεων κατά 16% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση. Για τη θερινή περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο εκτιμά ότι η επιβατική κίνηση θα μειωθεί σχεδόν κατά 10%.

Ο τουρισμός αποτελεί μόνο μία από τις πηγές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14% του ΑΕΠ το 2025, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, η ζημιά στην εικόνα της χώρας δημιουργεί αμφιβολίες για τη διατηρησιμότητα ενός success story ευημερίας και ενός κρίσιμου πυλώνα της οικονομικής της προοπτικής.

Οι αφίξεις επισκεπτών είχαν μόλις φτάσει σε ιστορικό υψηλό 4,5 εκατομμυρίων το 2025, αυξημένες σχεδόν κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσώπευε σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των τουριστών.

Έχοντας ενισχύσει την άμυνα του νησιού, η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να αποκαταστήσει την εικόνα ασφάλειας. Η προσπάθεια ξεκίνησε ουσιαστικά με την άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στα τέλη Απριλίου, η οποία περιλάμβανε δείπνο στην Αγία Νάπα — περιοχή ακόμη πιο κοντά στη Βηρυτό από το Ακρωτήρι. Ο στόχος ήταν σαφής: να σταλεί μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης.

Η ευρύτερη οικονομία της Κύπρου εμφανίζεται προς το παρόν ανθεκτική. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε προκαταρκτικά κατά 3% το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη περίπου 3% και για το 2026, σχεδόν τριπλάσια από την εκτίμηση για την ευρωζώνη. Επαγγελματικές υπηρεσίες, ναυτιλία και ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τεχνολογικός τομέας στηρίζουν αυτή την επίδοση.

Δεδομένης της ευαλωτότητας του τουρισμού απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αρχές επιδιώκουν να ενισχύσουν άλλους κλάδους, προκειμένου να προβάλουν την Κύπρο ως ασφαλή επιχειρηματικό προορισμό, σημειώνει η Φιόνα Μιούλεν, διευθύντρια της Sapienta Economics στη Λευκωσία. Παράλληλα, η χώρα καταγράφει αύξηση ξένων εργαζομένων, καθώς εταιρείες μεταφέρουν προσωπικό από περιοχές υψηλότερου κινδύνου, όπως το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι κίνδυνοι πάντως παραμένουν, κυρίως λόγω του πληθωρισμού που ενισχύεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Κύπρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προειδοποιεί ότι οι τιμές ρεύματος ενδέχεται να αυξηθούν έως και 20% μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Την ίδια στιγμή, η άνοδος στο κόστος αεροπορικών καυσίμων ωθεί υψηλότερα και τα αεροπορικά εισιτήρια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον τουρισμό.

Από την άλλη πλευρά, οι πληθωριστικές πιέσεις πλήττουν ολόκληρη την περιοχή. Και με τη σύγκρουση με το Ιράν να παραμένει σε μια εύθραυστη ισορροπία, ίσως αποτελεί μικρή παρηγοριά για την Κύπρο το γεγονός ότι οι υπουργοί Οικονομικών που φτάνουν αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούν περισσότερο με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού παρά με τον φόβο drones πάνω από τα κεφάλια τους, καταλήγει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγή: newmoney.gr