«Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στους κτηνοτρόφους» παραδέχονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες – Τα χρονοδιαγράμματα και οι στόχοι των δειγματοληψιών

Σε ανάλυση των λόγων για τους οποίους γίνεται στην παρούσα φάση η ιχνηλάτηση, αλλά και σε ξεδίπλωση των πλάνων για τις τρεις φάσεις δειγματοληψιών, μέχρι να τεκμηριωθεί ότι έγινε σωστά ο εμβολιασμός και ότι έχει επικρατήσει η παρουσία αντισωμάτων στον ζωικό πληθυσμό της Κύπρου λόγω των εμβολιών, προχώρησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει η αναστάτωση που προκλήθηκε στην πλευρά των κτηνοτρόφων, μετά από παρεμπόδιση στη δειγματοληψία από μονάδα στο Γέρι.

Στον απόηχο τον χθεσινών γεγονότων, για τα οποία δημόσια κατηγορήθηκαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι προτίμησαν να στείλουν την Αστυνομία στους αντιδρούντες, παρά να τους εξηγήσουν τις διαδικασίες, η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι προχωρά σε διευκρινίσεις, διότι μετά τα γεγονότα στο Γέρι ο κτηνοτροφικός κόσμος θορυβήθηκε. Όπως παραδέχτηκε, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες απέναντί στους κτηνοτρόφους. Για τη μονάδα στο Γέρι, όπου χθες παρεμποδίστηκαν οι λειτουργοί, διευκρίνισε ότι «γίνεται διευθέτηση, για να γίνει η δειγματοληψία».

Ειδικότερα, στις δηλώσεις τις ανέφερε ότι «σήμερα ξεκίνησε η μέρα με πιο θετικό πνεύμα από όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν έχουμε νέα κρούσματα, συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και οι ιχνηλατήσεις χωρίς παρεμπόδιση από τον οποιονδήποτε».

Ακολούθως σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι θανατώσεις των 70 βοοειδών στη μολυσμένη μονάδα στο Γέρι και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν με τη διάνοιξη τάφρων στο σημείο θανατώσεων στο Δάλι. Παράλληλα συνεχίζονται οι θανατώσεις τόσο στη Δρομολαξιά όσο και την Ορόκλινη, με κάποιες μικρές παρεμποδίσεις λόγω βροχών.

Οι λόγοι της ιχνηλάτησης και των δειγματοληψιών – Τα χρονοδιαγράμματα

Μετά τις χθεσινές παρεμποδίσεις στις δειγματοληψίες στο Γέρι, η κα Γεωργιάδου θέλησε να ξεκαθαρίσει την εικόνα προς τον κτηνοτροφικό κόσμο, σε σχέση με τους λόγους που γίνεται η ιχνηλάτηση και η δειγματοληψία, ώστε, όπως είπε, «να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρερμηνείες, αλλά και να διαλυθούν οι οποιοιδήποτε φόβοι». Ειδικότερα, τόνισε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οφείλουν ως αρμόδια αρχή να διενεργούν ιχνηλάτηση, έτσι ώστε να εντοπίζουν πιθανά κρούσματα από προηγούμενες μετακινήσεις που έγιναν πριν από το πρώτο κρούσμα (Ορόκλινη) στις ελεύθερες περιοχές, δηλαδή πριν από τον Φεβρούαριο, πηγαίνοντας πίσω χρονικά, μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, όπως εξήγησε, οφείλουν να κάνουν επιδημιολογικές διερευνήσεις, δηλαδή δειγματοληψίες, τόσο εντός των 3 και 10 Km στις 3 μολυσμένες ζώνες (Δάλι, Γέρι, Λάρνακα), όσο και στο υπόλοιπο νησί, όπου μέχρι στιγμής, διαβεβαίωσε, δεν υπάρχουν άλλα θετικά κρούσματα, ώστε αυτά να παραμένουν στον αριθμό 42 σε Ανατολική Λάρνακα και Νότια Λευκωσία. Επίσης θα προστεθεί και ένα τρίτο στάδιο δειγματοληψιών: αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος γύρος εμβολιασμών (σ.σ. αναμένεται να αρχίσει την άλλη εβδομάδα ή περί τα τέλη του μήνα) και περάσουν κάποιες εβδομάδες, μέσω δειγματοληψιών θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι έγινε σωστά ο εμβολιασμός και ότι έχει επικρατήσει η παρουσία αντισωμάτων στον ζωικό πληθυσμό λόγω των εμβολιών.

«Στο παρόν στάδιο οι αναλύσεις που γίνονται καταδεικνύουν την παρουσία ή του ιού ή και των αντισωμάτων λόγω φυσικής λοίμωξης, δηλαδή όταν λαμβάνουμε τα δείγματα, δεν ανιχνεύουμε αντισώματα από εμβολιασμένα ζώα, ακόμα και αν έχουν εμβολιαστεί πριν μέρες», εξήγησε.

«Ο στόχος τώρα είναι να βρούμε πού κυκλοφορά ο ιός, από πού πέρασε και άφησε τα αντισώματά του, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κλείσουμε και να περιορίσουμε τη μόλυνση», τόνισε.

Οι εμβολιασμοί βρίσκονται στο 85% στα βοοειδή και στο 45% στα αιγοπρόβατα, ενώ ο δεύτερος εμβολιασμός αναμένεται να αρχίσει την επόμενη εβδομάδα ή γύρω στα τέλη του μήνα.

«Τα γραφεία μας είναι ανοικτά»

Σημείωσε ότι ανέφερε τα πιο πάνω, διότι μετά τα χθεσινά περιστατικά ο κτηνοτροφικός κόσμος θορυβήθηκε. Όπως παραδέχτηκε, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες απέναντί στους κτηνοτρόφους. Κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο οι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν χθες λόγω παραπληροφόρησης (σ.σ. επικαλέστηκαν σημείο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για δειγματοληψία μόνο μετά την ολοκήρωση του δεύτερου εμβολιασμού), σημείωσε ότι «ο καθένας ακούει διάφορα, άρα πρέπει να ακούει την αρμόδια αρχή, αν έχουν απορίες, να έρθουν να τους τις εξηγήσουμε, πολύ ευχαρίστως. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα τηλέφωνά μας τα γνωρίζουν, τα τηλέφωνά μας στα επαρχιακά γραφεία απαντούν 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε εδώ για να συμπορευτούμε και να βοηθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ για να τακωνόμαστε».

Ως προς το κατά πόσον τα συγκεκριμένα πρόσωπα υπόκεινται σε πρόστιμα, είπε ότι «υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα, όταν παρακωλύεται ή δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες της Νομοθεσία για τον περί Υγείας Νόμο.

Αναφερόμενη σε γεωργό στην Αραδίππου που προέβαινε σε διασπορά κοπριάς, είπε ότι «διερευνήθηκε το θέμα, είναι εκεί κλιμάκια για να έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο».

Μαθηματικό μοντέλο, ώστε να βρεθούν μπροστα από τον ιό

Την ίδια ώρα, σε σχέση με την Συμβουλευτική Επιτροπή, είπε ότι συγκλήθηκε σε πλήρη απαρτία, την Τετάρτη, έθεσαν επί χάρτου όλα τα σενάρια, συζήτησαν τι θα μπορούσε να γίνει για να βρίσκονται βήματα μπροστά από τον ιό και ανανέωσαν το ραντεβού τους. «Ένα σενάριο επί χάρτου, είναι να προνοήσεις ή να προβλέψεις, πώς θα εξελιχθεί ένα νόσημα, με ένα μαθηματικό μοντέλο».

