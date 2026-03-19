Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Μήνυμα για περιστατικό ασφαλείας έλαβαν οι κάτοικοι

Μήνυμα για πιθανό περιστατικό ασφαλείας έλαβαν οι κάτοικοι του Δήμου Κούριου.

Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν εντός των οικιών τους και να μην απομακρυνθούν από ασφαλείς θέσεις μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Στους κατοίκους γινόταν η σύσταση να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα, παραμένοντας σε εγρήγορση για τυχόν περαιτέρω οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Λίγα λεπτά αργότερα ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις αφαιρέθηκαν.