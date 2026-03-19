Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου: Έντονες βροχοπτώσεις και συσσώρευση νερού

Άγιος Δομέτιος: 80χρονος προσπάθησε να περάσει 200 λίτρα καύσιμα από τα κατεχόμενα

Σημαντική ποσότητα παράνομων καυσίμων εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων την Πέμπτη στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, κατά τη διάρκεια συνήθων ελέγχων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, ανακόπηκε όχημα το οποίο οδηγούσε 80χρονος άνδρας και κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι λειτουργοί εντόπισαν στον αποθηκευτικό χώρο στο πίσω μέρος δέκα πλαστικά δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων το καθένα, τα οποία περιείχαν συνολικά 200 λίτρα καυσίμων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Τελωνείο, κατασχέθηκαν 160 λίτρα πετρελαίου και 40 λίτρα βενζίνης, ποσότητα που θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη και εκτός των επιτρεπόμενων ορίων για ιδιωτική μεταφορά.

Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τόσο τα δοχεία με το περιεχόμενό τους όσο και το όχημα, ως μέσο μεταφοράς των καυσίμων, κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 80χρονος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς έγινε αποδεκτό αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό. Για την υπόθεση κατέβαλε το ποσό των 1.000 ευρώ.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

