Κινήσεις «εντός» και «εκτός» με στόχο να μπει φρένο στον αφθώδη πυρετό

Σε ξεδίπλωμα των πλάνων και των χρονοδιαγραμμάτων για την αποτροπή του διακτινισμού του ιού σε ολόκληρη την Κύπρο, έχουν προχωρήσει οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσουν την αναστάτωση που προκλήθηκε στον κτηνοτροφικό κόσμο, μετά από παρεμπόδιση στη δειγματοληψία από μονάδα στο Γέρι. Συγκεκριμένα, έγινε επεξήγηση των ιχνηλασιών και παρουσιάστηκαν οι τρεις φάσεις δειγματοληψιών, μέχρι να τεκμηριωθεί ότι έγινε σωστά ο εμβολιασμός, του οποίου η δεύτερη φάση θα αρχίσει το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα και ότι έχει επικρατήσει η παρουσία αντισωμάτων στον ζωικό πληθυσμό της Κύπρου λόγω των εμβολίων.

Την ίδια ώρα στο εξωτερικό «μέτωπο» και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες, μετά την εκεί συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Τετάρτη, υπήρξε πληροφόρηση για το χαρακτήρα των μέτρων που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αντιμετώπιση της κρίσης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η στήριξη προς την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα για την εφαρμογή συμφωνηθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, που μίλησε στο ΚΥΠΕ. Τα μέτρα δεν θα αφορούν κρατικές ενισχύσεις, αλλά συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα στάδια της νόσου – από τον εμβολιασμό έως τη σφαγή των μολυσμένων κοπαδιών, καθώς και την επανενεργοποίηση του τομέα, εξήγησε η ίδια πηγή. Παράλληλα, τόνισε ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του αφθώδους πυρετού, δεδομένου ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η Τουρκία έχει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης των κρουσμάτων του ιού.

Δειγματοληψίες

Στον απόηχο τον γεγονότων της Τετάρτης στο Γέρι, για τα οποία δημόσια κατηγορήθηκαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ότι προτίμησαν να στείλουν την Αστυνομία στους αντιδρούντες, παρά να τους εξηγήσουν τις διαδικασίες, η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι η ίδια προχωρά σε διευκρινίσεις, διότι μετά τις αντιδράσεις στο Γέρι, ο κτηνοτροφικός κόσμος θορυβήθηκε. Όπως παραδέχτηκε, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες απέναντι στους κτηνοτρόφους. Για τη μονάδα στο Γέρι, όπου παρεμποδίστηκαν οι λειτουργοί, διευκρίνισε ότι «γίνεται διευθέτηση, για να γίνει η δειγματοληψία».

Ειδικότερα, στις δηλώσεις της ανέφερε ότι η Πέμπτη «ξεκίνησε με πιο θετικό πνεύμα από όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν έχουμε νέα κρούσματα, συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και οι ιχνηλατήσεις χωρίς παρεμπόδιση από τον οποιονδήποτε». Μετά τις παρεμποδίσεις, η κα Γεωργιάδου θέλησε να ξεκαθαρίσει την εικόνα προς τον κτηνοτροφικό κόσμο, σε σχέση με τους λόγους που γίνεται η ιχνηλάτηση και η δειγματοληψία.

Εξήγησε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οφείλουν ως αρμόδια αρχή να διενεργούν ιχνηλάτηση, έτσι ώστε να εντοπίζουν πιθανά κρούσματα από προηγούμενες μετακινήσεις, που έγιναν πριν από το πρώτο κρούσμα (Ορόκλινη), στις ελεύθερες περιοχές, δηλαδή πριν από τον Φεβρουάριο, πηγαίνοντας πίσω χρονικά, μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, οφείλουν να κάνουν επιδημιολογικές διερευνήσεις, δηλαδή δειγματοληψίες, τόσο εντός των 3 και 10 km στις 3 μολυσμένες ζώνες (Δάλι, Γέρι, Λάρνακα), όσο και στο υπόλοιπο νησί, όπου μέχρι στιγμής, διαβεβαίωσε, δεν υπάρχουν άλλα θετικά κρούσματα (παραμένουν 42 σε Λάρνακα και Λευκωσία). Επίσης θα προστεθεί τρίτο στάδιο δειγματοληψιών: αφού ολοκληρωθεί ο δεύτερος γύρος εμβολιασμών, (σ.σ. αναμένεται να αρχίσει την άλλη εβδομάδα ή περί τα τέλη του μήνα) και περάσουν κάποιες εβδομάδες, μέσω δειγματοληψιών θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι έγινε σωστά ο εμβολιασμός και ότι έχει επικρατήσει η παρουσία αντισωμάτων στον ζωικό πληθυσμό λόγω εμβολίων.

«Στο παρόν στάδιο οι αναλύσεις που γίνονται, καταδεικνύουν την παρουσία ή του ιού ή και των αντισωμάτων λόγω φυσικής λοίμωξης, δηλαδή όταν λαμβάνουμε τα δείγματα, δεν ανιχνεύουμε αντισώματα από εμβολιασμένα ζώα, ακόμα και αν έχουν εμβολιαστεί πριν μέρες», εξήγησε. «Ο στόχος τώρα είναι να βρούμε πού κυκλοφορεί ο ιός, από πού πέρασε και άφησε τα αντισώματα του, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κλείσουμε και να περιορίσουμε τη μόλυνση», τόνισε.

Κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο οι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν λόγω παραπληροφόρησης, (σ.σ. επικαλέστηκαν σημείο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για δειγματοληψία, μόνο μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εμβολιασμού), σημείωσε ότι «ο καθένας ακούει διάφορα, άρα πρέπει να ακούει την αρμόδια αρχή, αν έχουν απορίες, να έρθουν να τους τις εξηγήσουμε, πολύ ευχαρίστως». Ως προς το κατά πόσον τα συγκεκριμένα πρόσωπα υπόκεινται σε πρόστιμα, είπε ότι «υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα, όταν παρακωλύεται ή δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες της Νομοθεσίας για τον περί Υγείας Νόμο.

Μαθηματικό μοντέλο

Την ίδια ώρα, σε σχέση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, είπε ότι συγκλήθηκε σε πλήρη απαρτία, την Τετάρτη, έθεσαν επί χάρτου όλα τα σενάρια, συζήτησαν τι θα μπορούσε να γίνει για να βρίσκονται βήματα μπροστά από τον ιό και ανανέωσαν το ραντεβού τους. «Ένα σενάριο επί χάρτου, είναι να προνοήσεις ή να προβλέψεις, πώς θα εξελιχθεί ένα νόσημα, με ένα μαθηματικό μοντέλο». Εξάλλου είπε ότι βρίσκονται στο 85% στα βοοειδή και στο 45% στα αιγοπρόβατα, ως προς τον πρώτο εμβολιασμό.

Αντιδρούν για τα ωράρια

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκαλούν σε κτηνοτρόφους τα νέα μέτρα που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας για την προστασία των ζώων από τον αφθώδη πυρετό. Συγκεκριμένα, η απόφαση για άνοιγμα των διαβάσεων από τις 05:00 και κλείσιμο τους μέχρι τις 07:00 το πρωί δημιουργεί, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους των περιοχών Τίμης και Αναρίτας της επαρχίας Πάφου, σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι τα μέτρα δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματός τους, καθώς οι ιδιοκτήτες των μονάδων θα έπρεπε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της κτηνοτρόφου Αργυρώς Ιωάννου, η οποία ανέφερε ότι αυτή την περίοδο πολλά ζώα γεννούν, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή παρουσία των ιδιοκτητών. Όπως είπε, με τα ισχύοντα μέτρα ενδέχεται να μην μπορούν να επιστρέψουν στις φάρμες τους πριν τις 11:00 ή ακόμη και τις 14:00, κάτι που συνεπάγεται σοβαρές απώλειες. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποιος θα καλύψει το οικονομικό κόστος αυτής της κατάστασης.