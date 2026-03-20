Δεν πτοούνται από τις ακυρώσεις

Τι κι αν υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία ενόψει Απριλίου και Μαΐου; Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας προετοιμάζεται πυρετωδώς για να υποδεχθεί τους ξένους επισκέπτες και ήδη προβαίνει στις απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες, έτσι ώστε ο Πρωταράς να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μεταξύ άλλων, ο δήμος ενημέρωσε πρόσφατα ότι προχώρησε στην τοποθέτηση πασσάλων κατά μήκος των πεζοδρομίων της λεωφόρου Ξενοδοχείων στον Πρωταρά. Σε συνέχεια του συγκεκριμένου μέτρου, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε όπως ορισμένοι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης ταξί χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και από οχήματα τροφοδοσίας μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ. και 11:00 π.μ., όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Οι οδηγοί οχημάτων τροφοδοσίας παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή.

Β. Βας