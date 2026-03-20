Δεν πτοούνται από τις ακυρώσεις

Τι κι αν υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία ενόψει Απριλίου και Μαΐου; Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας προετοιμάζεται πυρετωδώς για να υποδεχθεί τους ξένους επισκέπτες και ήδη προβαίνει στις απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες, έτσι ώστε ο Πρωταράς να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μεταξύ άλλων, ο δήμος ενημέρωσε πρόσφατα ότι προχώρησε στην τοποθέτηση πασσάλων κατά μήκος των πεζοδρομίων της λεωφόρου Ξενοδοχείων στον Πρωταρά. Σε συνέχεια του συγκεκριμένου μέτρου, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε όπως ορισμένοι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης ταξί χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και από οχήματα τροφοδοσίας μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ. και 11:00 π.μ., όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Οι οδηγοί οχημάτων τροφοδοσίας παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή.

Β. Βας

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα