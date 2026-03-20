Μαγικά βίντεο με τα χιόνια και πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος - Ανοιχτοί δρόμοι μόνο για οχήματα 4Χ4 ή με αντιολισθητικές αλυσίδες

Χιονόπτωση και πυκνή ομίχλη παρατηρείται αυτή την ώρα στην κορυφή του Τροόδους, επηρεάζοντας την κυκλοφορία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως όλοι οι δρόμοι στην περιοχή έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι, και είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, ή με τετρακίνηση.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Σε ισχύ μέχρι τις 11 το βράδυ για έντονα καιρικά φαινόμενα είναι κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, ενώ συσσώρευση νερού παρατηρείται και στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου.

