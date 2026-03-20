Μαγικά βίντεο με τα χιόνια και πυκνή ομίχλη στο Τρόοδος - Ανοιχτοί δρόμοι μόνο για οχήματα 4Χ4 ή με αντιολισθητικές αλυσίδες

Οι δρόμοι προς την περιοχή Τροόδους έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι, αναφέρει η Αστυνομία.

Χιονόπτωση και πυκνή ομίχλη παρατηρείται αυτή την ώρα στην κορυφή του Τροόδους, επηρεάζοντας την κυκλοφορία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως όλοι οι δρόμοι στην περιοχή έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι, και είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, ή με τετρακίνηση.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Σε ισχύ μέχρι τις 11 το βράδυ για έντονα καιρικά φαινόμενα είναι κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, ενώ συσσώρευση νερού παρατηρείται και στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤρόοδοςΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΒΡΟΧΕΣΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣΧΙΟΝΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

